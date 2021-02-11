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  4. Issız adada mahsur kalan 3 kişi 33 gün sonra kurtarıldı

Issız adada mahsur kalan 3 kişi 33 gün sonra kurtarıldı

11.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında bulunan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın, 33 gün sonra ABD Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin günler boyunca yakaladıkları farelerle beslendikleri öğrenildi.

ABD’nin Florida eyaletiyle Küba arasında yer alan Bahamalar’da bulunan ıssız bir adada mahsur kalan iki erkek ve bir kadın ABD Sahil Güvenliği tarafından 33 gün sonra kurtarıldı.

ABD medyası, kurtarılan kişilerin Küba vatandaşı olduğunu ve 33 gün boyunca yakaladıkları farelerle beslenerek hayatta kaldıklarını duyurdu.

İsmi açıklanmayan kişilerin, gözaltına alındıktan sonra verdikleri ifadede, teknelerinin alabora olduğunu ve adada mahsur kaldıklarını belirttikleri açıklandı.

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