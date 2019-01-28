İşsiz gencin intihar girişimini polis engelledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, iş bulmadığı gerekçesiyle 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin en işlek meydanı olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. İş bulamadığını öne süren 29 yaşındaki Mehmet Akif D., çatıdan ayaklarını sarkıtarak aşağıya bağırmaya başladı. Çatıdan ‘herkesten iş istedim ama bulamadım, işsizim’ diye seslenerek intihar etmek istediğini söyleyen genci yoldan geçen vatandaşların fark etmesi üzerine durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, olası bir atlama durumuna karşı hazır beklerken, polis ekipleri yukarıda genci ikna etmek için çaba gösterdi. Mehmet Akif D., polislerin uğraşları sonucu ikna edildi.

“Herkesten iş istedim vermedi”

Polis ekiplerinin kollarında aşağıya indirilen genç, ekip otosuna alınırken “Herkesten iş istedim, kimse vermedi ben de canıma kıymak için çatıya çıktım” dedi. Gözaltına alınan Mehmet Akif D. sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

