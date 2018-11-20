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İşsiz kalan 97 işçi eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

BURSA'da Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Me-Par ile arasındaki anlaşmayı fes edince 97 taşeron işçi, işten çıkarıldı.

İşsiz kalan 97 işçi eylem yaptı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Me-Par ile arasındaki anlaşmayı fes edince 97 taşeron işçi, işten çıkarıldı. Durumu protesto eden işçiler fabrika önünde eylem yaptı.
Otomotiv firması Tofaş, Me-Par ile yaptığı anlaşmayı fes edince işsiz kalan 97 kişi fabrika önünde eylem yaptı. Görevleri banttan inen araçları otoparka çekmek olan işçiler kriz bahane edilerek işten çıkarıldıklarını belirttiler. Tofaş Fabrikası'nda 2014 yılından beri görev alan işçiler adına açıklama yapan TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Arslan, "Sendikamız toplu iş sözleşmesi yapılması için yasal müracaatlarını yaptı. Bu işçiler Me-Par nakliyattan sigorta oldukları için, Me-Par ile Tofaş arasında bir iş sözleşmesi yapıldı. Tofaş bu işçilerin çalışma ortamını ortadan kaldırıyor. Bu 97 kişinin yaptığı iş için Tofaş kendi elemanlarını yerleştirdi. İşçilerin hakları Türkiye Anayasası tarafından koruma altına alınmış olsa da, iş verenler çeşitli sebepleri bahane göstererek işçilerin görevlerine son verebiliyor. Eş ve çocukları için ekmek parası kazandıkları imkanı ortadan kaldırıyor. Bu işçiler 1 ayı aşkındır ücretlerini alamıyor. Buradan çıkarılırken, hiçbir şekilde kendilerine bilgilendirilme yapılmadı. 1 ay süresince bu işçiler içeride boş bekletildi. Ancak bu süreçte TOFAŞ'ta her dakika banttan araba inmeye devam ediyor. Bu arabalar başkaları tarafından parka çekiliyor. Bu insanların hak ettikleri kıdem tazminatlarının ne şekil ödeneceğinin bilgisi yok. Bu insanların hakları işverenlerin iki dudağı arasında olmamalıdır" diye konuştu.
Yapılan açıklamadan sonrası işçiler fabrikanın önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İşsiz kalan 97 işçi eylem yaptı

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