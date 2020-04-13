İşsiz kalanlara yardım etmek için pirinç ATM'si!

Vietnam’ın en büyük şehri Ho Chi Minh’de, Hoang Tuan Anh adlı bir işadamı salgın nedeniyle işini kaybeden, temel gıdaya ulaşamayan halka yardım etmek amacıyla otomatik bir şekilde pirinç dağıtan bir makine geliştirdi.

Haftanın yedi günü 24 saat boyunca hizmet veren ‘pirinç ATM’si, bir siloda tutulan pirinç stokundan her defasında 1.5 kilo dağıtıyor. Pirinç stokları da çalışanlar tarafından denetleniyor.

'GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMADIM'

Makineyi kullanarak pirinç alanlardan biri olan 34 yaşındaki Nguyen Thi Ly, “Eşim işini kaybetti, üç çocuğumuz var. Bu pirinç ATM’si çok faydalı oldu. Bu bir torba pirinçle bir gün yetecek kadar yemeğimiz oluyor” dedi.

Pirinç ATM’sini internetten duyduğunu söyleyen Ly, “Kontrol etmek için geldim ve gerçek olduğuna inanamadım. Umarım salgının sonuna dek bunu yapmaya devam ederler” diye konuştu.

Teknoloji konusunda uzman olan Hoang Tuan Anh, halihazırda yaşanan ekonomik zorluklara dikkat çekerek salgının bu sorunları katladığını vurguladı. Anh, insanların yiyecek ve kaynaklara hâlâ erişebildiklerini hissetmelerini istediğini söyledi.