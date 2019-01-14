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İşsiz kalınca sokakta oyuncak gelin satmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:02 | Son Güncelleme

ADANA'da eşi çalışmadığı için ev kirası ve 3’ü lisede okuyan 4 çocuğunun masraflarını tek başına üstlenen Elmas Dağdoğan (47), terzi olarak çalıştığı mobilyacı atölyesi kapanınca tül ve perde parçalarıyla ürettiği oyuncak gelin bebekleri sokakta satmaya başladı.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da eşi çalışmadığı için ev kirası ve 3’ü lisede okuyan 4 çocuğunun masraflarını tek başına üstlenen Elmas Dağdoğan (47), terzi olarak çalıştığı mobilyacı atölyesi kapanınca tül ve perde parçalarıyla ürettiği oyuncak gelin bebekleri sokakta satmaya başladı. Israrlarına rağmen 27 yıllık eşinin çalışmadığını ve 3’ü lisede okuyan 4 çocuğunun masraflarını tek başına üstlendiğini söyleyen Elmas Dağdoğan, terzi olarak çalıştığı mobilyacı atölyesi kapanınca son 3 yıldır kentin işlek sokaklarında oyuncak gelin sattığını söyledi. Çocuklarının yaşı küçükken onlara oyuncak yaptığı için bunun ticaretini yapmaya karar verdiğini kaydeden Elmas Dağdoğan, “Mağazalarda 50 TL’ye satılan oyuncakları ben 15 TL’ye satıyorum. Perdecilerden aldığım tül parçalarıyla oyuncakları giydiriyorum. Satışlarımız iyi, günde en az 20 tane satıyorum. Özel günlerde ve festivallerde satışlar daha çok artıyor. Benden oyuncak alıp yurt dışına götürenler de var, Almanya, Fransa gibi ülkelerden sipariş verenler de var. Bir müşterim buradan aldığı 10-15 oyuncağı Afrika’daki çocuklara dağıttı, çok mutlu oldum” dedi. “İŞ YERİMİ AÇABİLİRSEM KURTULURUM” Şiddet gördüğü eşiyle mahkemelik olduğunu ancak dosya masrafları yüzünden eşine boşanma davası açamadığını vurgulayan Dağdoğan, “Eşimin rahatsızlığı olmamasına rağmen çalışmıyor, sürekli ben çalışıyorum. Çocuklarımın masrafları ve evimin kirasını ben karşılıyorum. Eşimin çalışmaması bana yük bindiriyor. Evden kovuyorum ama gitmiyor. Kendisi boşanma davası açsın diye bekliyorum. Bir gün işlerimi büyütüp mağaza açmayı hayal ediyorum ancak desteğim yok. Bir gün işlerimi büyütüp kendi iş yerimi açabilirsem kurtulurum. Bütün kadınlara da evde boş oturmamalarını, çalışmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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