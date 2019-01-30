Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir pazarı ziyaret ettiği sırada işsiz olduğunu söyleyerek gözyaşlarını tutamayan genç bir kızı teselli etti.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Esenyurt’ta sürdürdü. İlk olarak ilçede bulunan bir fabrikaya sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, burada işçilerle öğle yemeği yedi. Daha sonra işçilerle vedalaşan İmamoğlu, sokağa çıkarak, esnaf ve vatandaşla bir araya gelip seçimin nabzını tuttu. Ardından da Turgut Özal Mahallesindeki Pazar alanına geçen İmamoğlu, burada pazarcılar ve vatandaşların taleplerini dinledi.

İşsiz olduğu için ağlayan genç kıza İmamoğlu’ndan teselli

Pazar gezisi sırasında İmamoğlu’nun yanına gelen bazı vatandaşlar sıkıntılarını dile getirerek çözüme kavuşturulması noktasında yardım isterken, bazıları ise fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. İmamoğlu’nun görerek yanına gelip işsiz olduğu için sitemini dile getiren genç gözyaşlarına boğuldu. İmamoğlu ise, “Seninle biz özel olarak ilgileneceğiz, üzme sen kendini” diyerek sarılıp teselli etti.