İşsiz şampiyonun engelsiz dayanışması

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - DÜNYA ve Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli halterci Faruk Öztürk (21), 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor. Antrenmana giderken elektrikli motosikletiyle kendisi gibi bedensel engelli arkadaşlarını çekerek salona götüren Faruk Öztürk, "Dünya şampiyonuyum, Avrupa şampiyonuyum ama tek başaramadığım iş bulmak" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Elazığlı bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Faruk Öztürk, belindeki sorun nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından felç kaldı. Yaşamına bedensel engelli olarak devam eden Öztürk, ilkokulun ilk üç yılında annesinin sırtında okula gitti. Daha sonra alınan tekerlekli sandalye ile okul yaşamını sürdüren Faruk Öztürk, sağlıklı yaşamak için spor yapmaya ve bedenini güçlendirmeye karar verdi. Öztürk, 4 yıl süren tekerlekli basketbolun ardından, antrenör Ekrem Celil'in yönlendirmesiyle 5 yıl önce haltere başladı.

180 KİLO KALDIRDI

Halterdeki ilk yılında Türkiye şampiyonluğu kazanan Faruk Öztürk, daha sonra Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 88 kiloda 130 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Macaristan'daki Avrupa şampiyonasında başarısıyla rekor kıran Faruk Öztürk, 2017 yılında Meksika City'deki Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası'nda 180 kilo kaldırarak hem dünya rekoru kırdı hem de şampiyonluk elde etti. Faruk Öztürk, 4 yıldır katıldığı Türkiye şampiyonasında da üst üste birincilik kazandı.

ELEKTRİKLİ ARACIYLA ARKADAŞLARINI ÇEKİYOR

Antalya Spor Salonu'nda her gün antrenman yapan Faruk Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor. Elektrikli motosikletiyle salona gelen Faruk Öztürk, yolculuğu sırasında kendisi gibi bedensel engelli arkadaşlarına da yardımcı oluyor. Salona giden arkadaşlarıyla yolda buluşan Faruk Öztürk, 5-6 sporcuyu elektrikli motosikletiyle yolda çekerek, salona götürüyor. Faruk Öztürk'ün sürdüğü elektrikli motosikleti tutarak tekerlekli sandalyeyle yolda ilerleyen sporcular, salona girdikten sonra her biri kendi branşında antrenmanını yapıp, daha sonra yeniden yola çıkıyor.

HEDEFİ İKİNCİ KEZ ALTIN MADALYA

Çocukken annesinin sırtında okula gitmesinden dolayı onlarca kilo ağırlığındaki halteri kaldırmanın kendisi için özel anlamı olduğunu anlatan Faruk Öztürk, başarılarıyla dünyada adından söz ettirmek istediğini söyledi. Olimpiyatta madalya kazanmayı hayal eden Faruk Öztürk, "Annem beni yıllarca sırtında okula taşıdı ben de halter sporunda başarılarımla engelleri kaldıracağım. Hayalim Avrupa ve dünya şampiyonasında ikinci defa altın madalya kazanmak" dedi.

İŞ ARIYOR

Şirket ya da kurumların sponsorluk desteğine ihtiyacı olduğunu dile getiren Faruk Öztürk, "Dünya şampiyonuyum, Avrupa şampiyonuyum ama tek başaramadığım iş bulmak. İş arıyorum. Başarılarımı daha üst seviyeye taşımak istiyorum. Hayatımı sürdürebilmek için çalışmam gerekir. İş bulup, çalışmalıyım" diye konuştu.