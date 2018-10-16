İşsiz sayısı 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı

İSTANBUL, (DHA)- Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki 15 ve üzeri yaştakilerde işsizlik oranı yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşirken, bu oranın 2017 yılının aynı ayına göre 88 bin kişi arttığı görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, işgücü istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki 15 ve üzeri yaştakilerde işsizlik oranı 10.8 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bu rakamın 2017 yılının aynı oranına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 kişiye ulaştığı görüldü. Genç nüfusta ise (15 -24 yaş aralığı) işsizlik oranı yüzde 1.2 puanlık azalış gösterirken, 15 ve 64 yaş arasındaki grupta 0.1 puan artış gösterdiği saptandı.

İSTİHDAM ARTTI

Verilere göre; 2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla istihdam oranı 0.2 puan artarken, yüzde 48.2 seviyesine ulaştığı görüldü. Böylelikle istihdamın 2017 yılının aynı dönemine oranla 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişiye çıktığı saptandı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.7’si de tarım, yüzde19.5’i sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 53.9’u ise hizmet sektöründe yer aldığı tespit edildi.