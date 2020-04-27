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Issız sokaklar kaplumbağaya kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde çekilen kareler görenleri gülümsetti. Issız bir caddede görüntülenen kaplumbağa yavrusunun hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan yavaş yavaş yürüdüğü görüldü. Bir vatandaş tarafından kaldırıma çıkarılan kaplumbağa ağır adımlarla yoluna devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir kaplumbağa yavrusu şehre indi. Caddelerin boş olması nedeniyle şehre inen kaplumbağa yavrusu Alaşehir Menderes Mahallesi Hastane Caddesi’nde yola çıkarak ıssız caddede ağır ağır yürümeye başladı. Caddeye inen kaplumbağa kaldırım taşlarından dolayı caddeden çıkış bulamayınca cadde boyu yürürken, bir vatandaş kaplumbağa yavrusunu alarak, caddenin kenarındaki araziye bıraktı. Kaplumbağa ilk etapta yeşil otları yerken, ağır adımlarla arazide yoluna devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaplumbağa

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