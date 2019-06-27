İşsizken yediği yemek fikir verdi, madımak konservesi üretti

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta 4 yıl önce çalıştığı işinden ayrılan Yalçın Tursun (38), evinde akşam yemeğinde dikkatini çekip araştırdığı 'madımak' konservesi işine girdi. Tursun, Tokat İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) kurduğu işletmede madımağın konservesini yapmaya başladı. Madımağın yanı sıra bağ yaprağı, vişne ve pezik turşusunun konservesini de yapan Tursun, yurt dışına da açıldı.

Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Tursun, 13 yıl boyunca çeşitli gıda firmalarında satış pazarlama sorumlusu olarak çalıştı. 4 yıl önce çalıştığı firmadan ayrılan Tursun, bir süre işsiz kaldı. İş arayışındaki Tursun, ne yapacağını düşünürken, akşam yemeğinde yediği madımak bitkisinin konservesini yapma fikri aklına geldi. Arkadaşlarına danışan ve internetten araştırma yapan Tursun bu işi yapmaya karar verdi. Akrabalarından 30 çeyrek altın toplayan Tursun, 4 bin 770 lira sermayeyle İŞGEM'de yer kiralayarak işe koyuldu. Madımak konservesi yapıp satan Tursun 3 yıl sonra ürün çeşitliliğini artırarak bağ yaprağı, vişne ve pezik turşusunun konservesini de yaptı. Tursun ilk etapta iç pazarda sattığı ürünleri, aracılar vasıtasıyla yurt dışına da ihraç etmeye başladı.

'2 AY İŞSİZ KALDIM'

4 yıl önce işsiz kaldığını ve iş aramaya başladığını söyleyen Yalçın Tursun, "2 ay boyunca işsiz kaldım. Bu arada da tabii ki ne yapabiliriz, kendi işimizi yapabilir miyiz diye aklımızda düşünceler vardı. Bir gün bir iş başvurusu yaptım. Akşam eve gittim. Bizim de çok sevdiğimiz bölgemizin madımak yemeği vardı. O gün de biraz moralim bozuktu. Maddi zorluklar da vardı. Madımak yemeğini yerken bir iki kaşık yedikten sonra o anda da aklıma bir fikir geldi. Madımağı Türkiye ve dünya çapında pazarlayabilir miyiz diye düşündüm. İnternet üzerinden araştırma yaptım. Endüstriyel anlamda Türkiye ve dış pazara sunan hiç kimse olmamış. Araştırmalarım sonrasında bu işi yapmaya karar verdim" dedi.

'30 KÜÇÜK ALTIN İLE BAŞLADIM'

3 yıl süresince Tokat İş Geliştirme Merkezi'nde üretim yaptıklarını kaydeden Tursun, "Bir arkadaşım İŞGEM'de bu işler için alt yapının olduğunu,. buradan yer kiralayabileceğimi söyledi. İŞGEM'de yer kiralayarak kendi şirketimizi kurduk. Bu işi yapmak için de belli bir sermaye lazımdı. Eşten, dosttan o günün şartlarında 30 tane küçük altın alarak 4 bin 770 lira tutarındaki para ile madımak alımı yaptık ve İŞGEM'dek üretmeye başladık. Yavaş yavaş Türkiye pazarına sunduk. Ankara ve İstanbul'dan talepler geldi. Bu işimizi geliştirdik. Daha sonra İŞGEM'deki yerimiz bize yeterli olmadı. Bu senenin başında da organize sanayideki yerimizde üretime başladık. Türkiye'de 15 ilde bayimiz var. Türkiye'nin birçok ulusal marketleri ile çalışıyoruz. Çalıştığımız aracı firmalar var. Bu sene başladık. Hollanda ve Belçika'ya göndermek için de anlaşma yaptık" diye konuştu.

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