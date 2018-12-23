"İşsizlerin fondan yararlanma koşulları esnetilmeli"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "İşsizlik Sigortası Fonu işsizlere cimri, işverenlere cömert. Bu durum acilen düzeltilmeli, özellikle içinde bulunduğumuz kriz ortamında işsizlerin fondan yararlanma koşulları esnetilmeli ve fondan ödeme alma süreleri uzatılmalı." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre son üç ayda işsizlik sigortasından yararlanan kişi sayısının 524 bine yükseldiğini belirtti. Söz konusu artışa rağmen resmi işsizlerin sadece yüzde 14'ünün işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğine dikkati çeken Erdoğdu, "Kasım ayında fondan işsizlere ancak 500 milyon lira işsizlik maaşı ödenirken, işverenlere verilen teşvik tutarı ise 1 milyar 200 milyon lira oldu." bilgisini verdi. Erdoğdu, fondan işverenlere "İlave İstihdam Teşviki", "Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki", "Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki", "İşbaşı Eğitim Programı Teşviki" ve "İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik" ile "Asgari Ücret Desteği" olmak üzere altı kalemde teşvik ve destek sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İşsizlik Sigortası Fonu'nun ana gider kalemi haline gelmiş olmasına rağmen, İŞKUR işverenlere yönelik teşvik ve desteklere ilişkin istatistik yayımlamıyor. Teşviklere ilişkin bilgilere; Bakanlığın istatistikleri aracılığıyla erişmek kısmen mümkün. Ancak Bakanlığın en son açıkladığı veri de Temmuz 2018'e ait. Oysa, fondan işverenlere yönelik teşvik ve desteklerin kullanımı son dört ayda önemli bir artış gösterdi. Sağlıklı bir değerlendirme için destek kullanımına ilişkin güncel istatistiklere ihtiyaç var." OECD ülkeleri arasında işsizlik sigortası ödeneğine en katı hak kazanma koşullarından birinin Türkiye'de uygulandığını ileri süren Erdoğdu, "Buna rağmen, işverenlerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan teşvik ve desteklerden yararlanması için herhangi bir prim ödeme yükümlülüğü yok. Örneğin 100 liralık asgari ücret desteğinden neredeyse tüm işverenler 9 ay boyunca yararlanabiliyor. Oysa sisteme herhangi bir katkısı bulunmayanların fon kaynaklarından yararlanmasını, sigortacılık ilkeleri açısından açıklamak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.