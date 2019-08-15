İşsizlik Artışı Frenlenemiyor İşgücü Piyasası Daralıyor

Türkiye’de Mayıs ayı işsizlik rakamları bir önceki aya göre binde iki oranında azalmış olsa da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik son 15 aydır olduğu gibi yine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Ağustos’ta açıkladığı verilere göre, 2018 yılının Şubat ayında yüzde 9,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik rakamı, Mayıs 2019’da yüzde 14’e çıktı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi oldu.
Son bir yılda Türkiye nüfusu, 60 milyon 571 binden, 61 milyon 342 bine çıkarken istihdam edilenlerin sayısı 869 bin gerileyerek 29 milyon 138 binden, 28 milyon 269 bine düştü.
Aynı dönemde istihdam oranı, yüzde 48,1’den yüzde 46,1’e geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 9,7’den yüzde 12,8’e çıktı.
Gençler arasındaki işsizlik oranı da yüzde 5,5 puan artarak yüzde 23,3’e ulaştı.
Prof. Ulusoy: “Çalışabilir ancak işgücüne katılamayan sayısı ilk kez istihdam sayısını aştı, işsizlik yapışkan hale geldi”
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Veysel Ulusoy, işsizliğin artık ‘yapışkan’ hale geldiğini söylüyor.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Profesör Ulusoy, “İstihdam edilen sayısı, 28 milyon 269 bin iken işgücüne dahil olamayanlar, 28 milyon 916 bin kişi oldu. Bu bir ilk. Şöyle ki, ilk kez çalışabilir durumda olup da işgücüne katılmayanların sayısı, istihdam edilenlerin sayısını aştı. Resmi istatistiklere göre, son bir yılda tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, sanayide çalışan sayısı 125 bin arttı. Toplam 619 bin kişi işgücü piyasasından dışarı çıkmış. Bundan vahim bir şey daha var. Bu insanlar iş bulma umudunu kaybetmiş, yeni bir iş aramak için kendilerinde cesaret bulamıyorlar. Çünkü ekonomi yeni istihdam yaratmakta zorlanıyor hatta yaratamıyor. Bu açılardan bakıldığında işsizlik sorunun artık yapışkan hale geldiği saptamasını yapmak abartı olmaz” dedi.
Ekonomi yönetiminin her geçen ayın bir önceki aya göre daha iyi hale geldiği yönündeki sözlerin verilerle uyuşmadığını belirten Prof. Ulusoy, resmi verilerin ekonomideki kan kaybının sürdüğünü gösterdiğini söylüyor.
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi, “2008 krizi, bizim krizimiz değildi ama işsizlik rakamlarının yüzde 15’lere çıktığını görmüştük. Şimdiki kriz, bizim krizimiz ve resmi rakamlarda mevsimsellikten arındırılmış işsizliğin yüzde 14’e çıktığını görüyoruz. Ancak yarı zamanlı çalışanlar hatta haftada bir saat çalışanlar da bu kapsamda. Bununla beraber aile yanında ücretsiz çalışan
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