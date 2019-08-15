İşsizlik Artışı Frenlenemiyor İşgücü Piyasası Daralıyor

Türkiye’de Mayıs ayı işsizlik rakamları bir önceki aya göre binde iki oranında azalmış olsa da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik son 15 aydır olduğu gibi yine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 15 Ağustos’ta açıkladığı verilere göre, 2018 yılının Şubat ayında yüzde 9,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik rakamı, Mayıs 2019’da yüzde 14’e çıktı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi oldu.

Son bir yılda Türkiye nüfusu, 60 milyon 571 binden, 61 milyon 342 bine çıkarken istihdam edilenlerin sayısı 869 bin gerileyerek 29 milyon 138 binden, 28 milyon 269 bine düştü.

Aynı dönemde istihdam oranı, yüzde 48,1’den yüzde 46,1’e geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 9,7’den yüzde 12,8’e çıktı.

Gençler arasındaki işsizlik oranı da yüzde 5,5 puan artarak yüzde 23,3’e ulaştı.

Prof. Ulusoy: “Çalışabilir ancak işgücüne katılamayan sayısı ilk kez istihdam sayısını aştı, işsizlik yapışkan hale geldi”