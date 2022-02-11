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İşsizlik Başvuruları Üçüncü Haftada da Düşüşte

10.02.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı üç haftadır azalmaya devam ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta 16 bin azalarak 223 bine geriledi

İşsizlik Başvuruları Üçüncü Haftada da Düşüşte

Amerika'da işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı üç haftadır azalmaya devam ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta 16 bin azalarak 223 bine geriledi. Bir önceki hafta toplam başvuruda bulunanların sayısı 239 bindi.

Başvuruların dört haftalık ortalaması 2 bin düştü ve 253 bin olarak kayda geçti. Corona virüsünün Omicron varyantının yayılması nedeniyle Amerika'nın birçok bölgesinde şirketlerin faaliyetlerinin sekteye uğraması, başvuru sayısını art arda beş hafta boyunca yükseltmişti.

Çalışma Bakanlığı geçen hafta Ocak ayında istihdamda sürpriz yükselme olduğunu açıklamış, 467 bin kişinin istihdam edildiğini bildirmişti. Bakanlık, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin istihdam rakamlarını da revize ederek toplam 709 bin kişinin işgücüne katıldığını açıkladı. İşsizlik oranıysa yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı. İş arayanların sayısının arttığı, ancak her iş arayan kişinin kısa süre içinde iş bulamayabildiği gözleniyor.

Çalışma Bakanlığı'na göre 29 Ocak'ta sona eren haftada işsizlik yardımı alan Amerikalı sayısı toplam 1 milyon 600 bin olarak belirlendi. Bu sayı, bir önceki haftaya kıyasla sabit kaldı.

Kış ayları başında Omicron varyantı hızla yayılsa da, işverenlerin eleman almaya istekli olması, ekonominin dayanıklılığının bir işareti. Kışın enfeksiyon vakalarının artması ekonominin 2020'deki gerileme sonrasında toparlanma sürecini yavaşlatsa da, işverenler uzun vadeli büyüme konusunda iyimser.

Hükümetin yaptığı dev harcamalar ve kitlesel aşılama kampanyası ekonomiye ivme kazandırırken işverenler, geçen yıl ekonomiye 6 milyon 400 bin iş kazandırdı. 2021'de yüzde 5,7 büyüyen Amerikan ekonomisi, geçen yıl 1984'ten bu yana en hızlı yıllık büyümeyi yakaladı. 1984 yılında yüzde 7,2 oranında büyüyen Amerikan ekonomisi, 2021'de tıpkı pandemi sonrasında olduğu gibi o dönemde de ekonomik gerileme sürecinin ardından toparlanmaya başlamıştı.

Öte yandan enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine tırmanması, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) ekonomiye verdiği desteği gevşetmesine ve Mart ayından itibaren bir dizi faiz artışına gideceğine ilişkin işaretler vermesine yol açtı. FED'in pandemi döneminde güttüğü ekonomi politikaları işe alımlara ve büyümeye hız kazandırdı, ancak aynı zamanda enflasyonu körükledi.

Çalışma Bakanlığı'nın enflasyon raporuna göre, son 12 ayda Amerika'da tüketici fiyatları yüzde 7,5 oranında artarak 1982 yılı Şubat ayından bu yana en sert yıldan yıla artışı kaydetti.

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