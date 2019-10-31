SÜLEYMAN ELÇİN - İşsiz kalınca "Bir iki filmde oynar bırakırım" düşüncesiyle adım attığı Yeşilçam'da rol aldığı yaklaşık 200 filmle Türk sinemasının en önemli jönleri arasına giren Ahmet Mekin, unutulmaz eserlerde yer almanın huzurunu yaşıyor. "Sevgi neydi? Sevgi, sahip çıkan; dost, sıcak insan eli, insan emeğiydi. Sevgi iyilikti, sevgi emekti..." Selvi Boylum Al Yazmalım filminin efsane repliğini "Asya"yı canlandıran Türkan Şoray'a söyleten "Cemşit" karakteriyle hafızalara kazındı 87 yaşındaki Ahmet Mekin. Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran, Kavanozdaki Adam, Mahşere Kadar, Bir Yudum Su, Vurun Kahpeye, Bugünün Saraylısı, Aşkın Acıları, Sevmek Günah mı? gibi önemli film ve dizilerde rol alan Mekin, kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun. Yılın büyük bölümünü Erdek'te geçiren, zaman zaman da kızlarının bulunduğu Antalya'ya gelen Mekin'e 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü verildi. Hayat hikayesini AA muhabiriyle paylaşan Mekin, Bakırköy'de geçen gençlik yıllarında güreşten voleybola, futboldan basketbola kadar birçok spor dalıyla ilgilendiğini söyledi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle spor hayatını sürdüremediğini ifade eden Mekin, ardından ticarete atıldığını, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle de iflas ettiğini belirtti.

Mekin, tutunacak fazla dalı kalmamışken mahalleden arkadaşı oyuncu Kenan Pars'ın yönlendirmesiyle Yeşilçam'a adım attığını söyledi. - "63 yıl bu sektörden ekmek yedik" Sporculuğundan kaynaklanan düzgün fiziği dolayısıyla dikkati çektiğini anlatan Mekin, "Fiziğimin düzgün oluşu dolayısıyla beni sinemaya adeta zorla soktular. 'Bir iki filmde oynar, bırakırım.' diye düşünüyordum. 200 film yaptım. İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı. İlk filmde oynadıktan sonra yapımcılardan talep üstüne talep aldım. Sinemadan bir daha kopamadık. 63 yıl bu sektörden ekmek yedik. İyi ki de bu sektörde kalmışım. Hayatımı sinemayla kazandım. Çocuklarımı büyüttüm. Güzel bir ailem oldu." diye konuştu. Oynadığı filmlerde çalışma disiplinine çok önem verdiğini aktaran Mekin, o dönemde imkansızlıklar nedeniyle malzemeleri kendilerinin taşıdığını, kuaför, makyaj yapan kimse olmadığını dile getirdi. Şimdi müthiş teknikler olduğunu, sette modern malzemeler bulunduğunu vurgulayan Mekin, "Tek kamerayla filmler çekiliyordu. İki tahta rayın üzerindeki arabanın altına sabun koyarak kaydırıyorlardı. Şimdiki oyuncular profesyonelliği tam yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.