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"İşsizlik, bütün olumsuzlukları kucaklayan bir sorun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 21:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1) - "İşsizlik, bütün olumsuzlukları, bir anlamda kucaklayan bir sorun. Bu sorunu aşmak için çalışmak ve üretmek lazım. İşsizlik sorununu bunlar çözerler mi? Hayır çözemezler" - "Buradan söyleyeyim kimse sakın rehavete kapılmasın. 'Biz ilerdeyiz, yan gelip yatalım.' Kesinlikle kimsenin böyle bir hakkı yok, son dakikaya kadar herkesin çalışması lazım. Ben çalışıyorum, arkadaşlarım çalışıyor. CHP'ye oy vermek isteyen binlerce vatandaş var. Onların hayallerini kırmaya, umutlarını söndürmeye hakkımız yok"

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsizlik bütün olumsuzlukları bir anlamda kucaklayan bir sorun. Bu sorunu aşmak için çalışmak ve üretmek lazım. İşsizlik sorununu bunlar çözerler mi? Hayır çözemezler." dedi.

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, yaşanan olayın son derece acı olduğunu belirtti.

"Hepimizin ama hepimizin sadece İslam dünyasının değil, diğer inançlara sahip olan dünyanın da lanetlemesi gereken bir olay." diyen Kılıçdaroğlu, insanların inançları, manevi dünyalarıyla zenginlik kurduklarını, ibadetlerini camide, havrada, kilisede yaptıklarını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, insanların ibadetlerini yaptıkları sırada kendi manevi dünyalarıyla hesaplaştığını vurgulayarak, "Ama birisinin kalkıp, silah çekip farklı bir inançtan olan kişileri katletmesi, asla ve asla doğru değildir ve bunun lanetlenmesi gerekir. Duyduğumuzda bunu, gerçekten şok olduk. Nasıl olur böyle bir şey diye. Hayatın bize öğrettiği dersler var, tarihin bize öğrettiği dersler var. İnanç üzerinden siyaset, kimlik üzerinden siyaset, topluma büyük acılar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Ortaçağ'da yaşananları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "En azından siyaseti bu alanların dışına çıkarmak lazım. İnsanları sevgiyle, hoşgörüyle karşılamak lazım. İnançlarına, kültürlerine saygı göstermek lazım. Böyle gitmek gerekiyor. O nedenle biz hep birlikte toplum olarak, ölenlere Allah'tan rahmet diyeceğiz, yaralılara şifalar dileyeceğiz ve diğer inançlara mensup olan vatandaşlar da aynı duygularla yaklaşırlarsa, bunlar aşılır diye düşünüyorum." diye konuştu.

- "İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz"

İşsizlik rakamlarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir evde, bir işsiz varsa, o evde huzur yoktur. İşsizliğin olduğu yerde huzur olmaz, işsizliğin olduğu yerlerde insanlar rahat bir yaşam sürdüremezler." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, güçlü sosyal devlet kavramının önemine değinerek, "Sosyal devleti, eğer güçlendirebilirseniz, sosyal devleti ayağa kaldırabilirseniz, o zaman siz ülkede barışı ve huzuru sağlayabilirsiniz. Bunu yapmadığınız takdirde huzuru sağlayamazsınız." dedi.

İşsizlikten, 17 yıldır iktidarda bulunan hükümetin sorumlu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, her 4 gençten birinin işsiz olduğu bir ülkede yaşadıklarını söyledi.

AK Parti hükümetlerinin politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, işsizliğin, bütün sorunların kaynağı olabilecek ağırlıkta olduğuna işaret ederek, "İşsizlik bütün olumsuzlukları, bir anlamda kucaklayan bir sorun. Bu sorunu aşmak için çalışmak ve üretmek lazım. İşsizlik sorununu bunlar çözerler mi? Hayır çözemezler." diye konuştu.

- "Oturacağız, çalışacağız"

Kılıçdaroğlu, CHP'li tüm belediyelerde 2 bin 200 lira asgari ücretin uygulandığını, Erzurum'un Çat Belediyesi'ndeki işçiler bu maaşı alırken, hükümetin bu seviyeye çıkamamasının düşündürücü olduğu yorumunu yaptı.

Katıldığı tüm mitinglerde polislere 3600 ek gösterge verilmesini savunduğunu, hükümetin de bu konuda vaatlerde bulunduğunu ancak halen yerine getirmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, son olarak öğretmenler ve hemşirelere de aynı vaadin verildiğini ancak seçim sonrasının işaret edildiğini aktardı.

Anketlerde başarılı sonuçların ortaya konulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Buradan söyleyeyim kimse sakın rehavete kapılmasın. 'Biz ilerdeyiz, yan gelip yatalım'. Kesinlikle kimsenin böyle bir hakkı yok, son dakikaya kadar herkesin çalışması lazım. Ben çalışıyorum, arkadaşlarım çalışıyor. CHP'ye oy vermek isteyen binlerce vatandaş var. Onların hayallerini kırmaya, umutlarını söndürmeye hakkımız yok. Oturacağız, çalışacağız. Türkiye'nin stratejik bir dönüşüme ihtiyacı var. Daha sevecen, daha makul, herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunu en iyi yapacak olan belediye başkanları da bizim belediye başkanlarımızdır."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki şehirlerin, içinde yaşayan insanlara göre değil yarattığı ranttan yararlananlara göre bir politikayla yönetilmesinin acısını yaşadığını söyledi.

Belediye başkan adaylarından seçildikleri andan itibaren tüm kenti kucaklamaları ve harcanan her kuruşun hesabını vermelerini istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, başkan adaylarını belirlerken liyakati ve başarı öyküsü bulunanları dikkate aldığını dile getirdi.

(Sürecek)

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