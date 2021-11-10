İşsizlik Düşüyor Geniş Tanımlı İşsizlik Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı işsizlik oranını yüzde 11,5 olarak açıkladı.

2019 Eylül ayında yüzde 14’le son 15 yılın en yüksek seviyesine erişen işsizlik oranı, geçtiğimiz ay yüzde 12,8’e idi.

Eylül ayındaki işsiz sayısı Ağustos ayına göre 70 bin düşüşle 3 milyon 794 bine geriledi.

Ancak DİSK-AR, TÜİK’in verilerinin İŞKUR’la çakıştığını belirterek özellikle geniş tanımlı işsizliğin salgın öncesine göre 1,5 milyon artış göstererek 7 milyon 870 bine yükseldiğini açıkladı.

Yaklaşık 31 milyon kişi hala işgücüne dahil değil

2020 Ekim ayına göre işgücüne dahil olmayanların sayısı 1 milyon azalırken işgücüne katılma oranı, 2,4 puan artarak yüzde 49,3’ten yüzde 51,7’ye yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişiye ulaşırken işgücüne dahil olmayanların sayısı, 30 milyon 870 bin oldu.

İstihdam oranıysa hala yüzde ellinin çok uzağında. Bu oran Eylül ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık yükselişle yüzde 45,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik yavaş gelişiyor

Eylül ayı işgücü istatistikleri, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki istihdam verilerinin hızlı bir yükseliş göstermediği gözleniyor.

Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranıysa 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 oldu.

15-24 yaş grubunda işgücüne katılma oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7’e düştü.

Atıl işgücü bir ayda 0,2 puan arttı

Sendikaların “geniş tanımlı işsizlik” olarak tanımladığı TÜİK’in “atıl işgücü” olarak olarak kendi setine eklediği veride de yükseliş görünüyor.

Ağustos ayında yüzde 21,7 olan atıl işgücü 0,2 puan artarak yüzde 21,9’a yükseldi.

DİSK-AR: ‘‘Geniş tanımlı işsizlik pandemi öncesine göre 1,5 milyon arttı’’

Her ay TÜİK’in işgücü istatistiklerini değerlendiren Türkiye’nin üçüncü büyük konfederasyonu DİSK’in araştırma birimi DİSK-AR, TÜİK verilerinin başka bir devlet kurumu olan İŞKUR verileriyle çeliştiğine dikkat çekiyor.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamada “TÜİK'in aylık işgücü verilerinde ciddi sorunlar olduğu görülüyor. Bir yandan işsizlikte gerçekçi olmayan düşüşler öte yandan istihdamda yaşanan sert dalgalanmalar aylık verilerin güvenilirliğini azaltıyor. TÜİK istihdam verilerinde aylık sert dalgalanmalar ise sürüyor. Örneğin Temmuz 2021'de 160 artan toplam istihdam ağustosta 16 bin düşmüştü. TÜİK'e göre istihdam eylül ayında bu kez 426 bin arttı. Ağustos ayında 341 bin azalan hizmetler istihdamıysa Eylül ayında 175 bin arttı. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı (atıl işgücü) 7 milyon 870 bin oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı pandemi öncesinde Eylül 2019'da 6 milyon 431 bindi. Pandemi öncesine göre artış yaklaşık 1,5 milyon olarak gerçekleşti” denildi.

