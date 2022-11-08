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İşsizlik maaşı alırken işe başlamak mümkün mü? İşsizlik maaşı alırken sigortalı işe başlarsam, maaş almaya devam edebilir miyim?

08.11.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşı mevcut iş akdinde çalışırken hiçbir kasıt ve kusur bulunmaksızın istek ve sağlığı yerindeyken işsiz kalan sigortalı çalışanlar için ödenen bir maaştır. İşsizlik maaşı işsiz kalan kişilerin gelir kaybını önlemek üzere düzenlenir. Sigortalı olarak çalışan her işçinin işsizlik sigortası primi ve çalışma süresiyle kazandığı bir haktır. Bu ödenek bazı durumlarda kesilmektedir. Peki, işsizlik maaşı alırken sigortalı işe başlarsam ödeme almaya devam edebilir miyim?

İşsizlik maaşı alırken işe başlamak mümkün mü? İşsizlik maaşı alırken sigortalı işe başlarsam, maaş almaya devam edebilir miyim?

İşsizlik maaşına başvurup işsizlik ödeneğinden yararlanan kişilerin ödeneği aldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yatırılmaktadır. Böylece herhangi bir mağduriyetin yaşanmasının önüne geçilmek istenmektedir. Bu noktada işsizlik ödeneği almaya başlamış kişilerin ödeneğinin kesilmesine yol açacak hâllerden uzak durması gerekmektedir.

Ödenekten yararlanan kişilerin kendi kusuru dâhilinde, bilgilerinde bulunan eksiklik ya da yanlışlıklar sebebiyle almış oldukları fazla ödemeler yasal faizi ile geri alınabilir. Böyle bir duruma düşmemek için bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde iletilmesi gerekir. İşsizlik maaşı alırken işe başlamak gibi durumlarda işsizlik maaşının kesilip kesilmeyeceği, tekrar almaya devam edilip edilmeyeceği gibi konular için İŞKUR’un belirlediği şartlara dikkat etmek gerekir.

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İşe girince işsizlik maaşı kesilir mi?

İşsizlik maaşı almakta olan bir vatandaş bazı şartlardan dolayı sigortalı bir işte çalışmak isteyebilir. İşsizlik maaşı alırken işe başlamak için bir işe başvurma durumu söz konusu olabilir. Kişi işsizlik maaşı alırken sigortalı işe başlamak için bir işe girerse işsizlik maaşı kesilir. Ödeneğin alındığı süre zarfında İŞKUR'u bilgilendirmeden yapılan gelir getirici faaliyetler bu ödeneğin kesilmesine sebep olur. İŞKUR'un İşsizlik Ödeneği konusunda yayınladığı bilgilere göre işsizlik maaşı alırken sigortalı bir işe başlamak isterse işsizlik maaşı kesilir.

İşsizlik maaşı alırken sigortalı işe başlarsam ödeme almaya devam edebilir miyim?

İşsizlik ödeneğinin alındığı süre bitmeden yeniden sigortalı bir işe başlanması ve devamında işsizlik maaşından yararlanabilmek için gerekli koşulları sağlayamadan tekrar işsiz kalınırsa önceden aldığı işsizlik maaşının alım zamanı tamamlanana dek maaşı almaya devam edebilir. Önemli olan yaşanan her gelişme ve değişiklikte kurumu haberdar etmek ve kurumla aradaki iletişimin kopmaması gerekmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanan bir işçi için kurum, sağlık sigortası primlerinin ödenmesi, işsizlik maaşı, meslek edindirme ve yetiştirme eğitimi, yeni bir iş bulma gibi çeşitli konularda yardımcı olmaktadır. Böylece çalışmak isteyenler için mağduriyet yaşanmadan nihai bir çözüm üretilmeye çalışılır.

İşsizlik maaşı rehberi İşsizlik maaşı rehberi

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