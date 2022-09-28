İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?

Hizmet akdinin feshedilmesinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuran kişiler, belirlenen şartları karşıladıkları müddetçe işsizlik maaşı alabilmektedir. Kişilerin mevcut iş hayatlarının sonlandığı süreçte bu gibi bir destek alabilmeleri için çalıştıkları süre boyunca prim ödemesi yapmaları gerekmektedir. Tüm şartları karşılayan ve işsizlik ödeneği başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler, İŞKUR tarafından maaşlarını almaya başlayabilmektedir. Peki, işsizlik maaşı ne zaman yatar?

İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor?

Başvurusu olumlu sonuçlandığı takdirde işsizlik maaşı almaya başlayacak olan kişiler, PTTBank’tan işsizlik maaşını çekebilirler. Ayrıca kişiler, IBAN’ını bildirdikleri banka hesabından da işsizlik ödemelerini alabilmektedir. Her ayın 5’inde yatırılan işsizlik ödeneği, bayramlarda ya da bazı istisnai durumlarda daha erken yatabilir.

“İşsizlik maaşım yattı mı?” diyen kişilerin işsizlik maaşı için İŞKUR’a bildirdikleri banka hesaplarını kontrol etmeleri yeterlidir. İşsizlik ödeneği her ayın 5'inde işsizlik maaşı alan kişilerin IBAN’ını bildirdikleri hesaba yatırılmaktadır. Ancak kişiler hatalı veya eksik IBAN bildirdikleri takdirde hesaplarına bu ücretini göremezler. Bu durumda PTTBank aracılığı ile yine ayın 5’inde yatırılan işsizlik ödeneğinin alınması mümkündür.

İşsizlik maaşı nasıl çekilir?

Aylık olarak 5’inde ilgili hesaplara yatırılan işsizlik ödeneği, İŞKUR’a bildirilen IBAN’ın ait olduğu banka hesaplarının mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. Bununla birlikte kişiler, işsizlik ödeneklerini PTTBank üzerinden de alabilir. Her ayın 5’inde ödenen işsizlik maaşı, kimi durumlarda öne çekilebilir.

İşsizlik ödeneğinin erken yatırılması durumundan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur. 6 ay boyunca işlem görmeyen hesaplarda bulunan işsizlik ödenekleri ise İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılmaktadır. Bu kapsamdaki işsizlik maaşları ise mahkeme kararı ile birlikte alınabilir.



