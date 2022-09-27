İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru sonucu öğrenme ekranı

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde işsizlik ödeneği başvurusunu yapan bireyler, başvurularının sonucunu kolaylıkla öğrenebilmektedir. Bunun için e-Devlet şifresi ile T.C. kimlik numarasının ilgili başvuru sorgulama sayfasına girilmesi yeterlidir. Başarılı giriş işleminin ardından işsizlik ödeneği başvuru sonucu görüntülenebilir.

İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Her sene sayısız işsizin başvurduğu işsizlik ödeneği, İŞKUR tarafından verilir. Dolayısıyla işsizlik maaşı alma şartlarını öğrenme ve başvuru süreci de İŞKUR üzerinden gerçekleştirilir. Kişilerin işsizlik maaşı başvuru sonucu öğrenme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilir. Kişi ister e-Devlet üzerinden isterse İŞKUR resmî platformları üzerinden işsizlik maaşına yönelik tüm işlem adımları pürüzsüz bir şekilde yürütülebilir.

İşsizlik maaşı sorgulama ekranına giriş yapmak için e-Devlet şifresi ile T.C. kimlik numarası bilgilerinin girilmesi yeterlidir. Daha sonra işsizlik ödeneği başvuru sonucu doğrudan görüntülenebilir. Başvuru sonucunun olumsuz olduğunu gören kişiler de bu durumun nedenini ayrıntılı olarak öğrenmek amacı ile İŞKUR formu doldurabilir ya da ilgili birimlere başvurabilir

İşsizlik maaşı neden onaylanmaz?

e-Devlet üzerinden kolaylıkla sorgulanabilen işsizlik başvurusu sonucu, kimi durumlarda olumsuz olarak sonuçlanabilir. Bu doğrultuda kişinin işsizlik maaşı alma şartlarını karşılamaması söz konusudur. Nitekim gerekli şartları karşılayan her bir kişi İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödeneğini alabilmektedir. Dolayısıyla “İşsizlik maaşı neden onaylanmadı?” sorusuna yanıt arayan kişilere, bu durumun olası nedenleri aşağıdaki gibi olabilir:

Kişilerin işsizlik maaşı alabilmeleri için, son iş yerinden kendi kusurları veya istekleri doğrultusunda ayrılmamış olmaları gerekir. Yani kişinin istifa ettiği ya da kusurlu bir şekilde işten ayrıldığı saptanırsa, işsizlik maaşı onaylanmaz.

Bireylerin işsizlik maaşı prim ödemeleri de başvuru sonucu etkiler. Son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün prim ödemesini tamamlamayan bireylere işsizlik ödeneği çıkmaz.

Kimi durumlarda işsizlik maaşı başvuru süresi gözden kaçırılabilir. İşsizlik maaşı ödeneğinin alınabilmesi için yapılan başvuruların, hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde mutlaka tamamlanması gerekir.

İşsizlik maaşı başvurusunu gerçekleştiren birey, hizmet akdinin feshinden önce 120 gün boyunca çalışmadıysa başvurusunun olumsuz sonuçlanabilir.



