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İşsizlik maaşı başvuru süresi nedir? İşsizlik maaşı başvuru süresi geçerse ne olur?

04.10.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuran sigorta kapsamında çalışanların, gerekli görülen şartları karşılamaları sayesinde işsizlik ödeneği almaları mümkündür. Alınan ödeneğin süresi ise ödenen prim gününe göre belirlenmektedir. İŞKUR işsizlik maaşı almak için kaç gün içerisinde başvuru yapılmalıdır, başvuru süresi geçerse ne olur?

İşsizlik maaşı başvuru süresi nedir? İşsizlik maaşı başvuru süresi geçerse ne olur?

İçindekiler

  • İşsizlik Maaşı Başvuru Süresi Nedir?
  • İşsizlik Maaşı Başvuru Süresi Geçerse Ne Olur?

Milyonlarca işsize ödenek alma fırsatı sunan İŞKUR, belli şartlar doğrultusunda işsizlik maaşı başvurusunun tamamlanmasını mümkün kılmaktadır. Söz edilen maaşın alınabilmesi için ise hizmet akdinin sonlanmasının ardından maksimum 30 gün içerisinde başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca yeni işsizler, İŞKUR tarafından belirlenen diğer başvuru şartlarını da işlemleri sırasında dikkate almalıdır.

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İşsizlik Maaşı Başvuru Süresi Nedir?

Birçok yeni işsizin İŞKUR tarafından sunulan ödeneği almak için başvuru yapmaya hazırlandığı bilinmektedir. Uzun süredir belli şartları karşılayan işsizlere sunulan ödenek fırsatı, kişinin prim günü ödemesine göre belirlenen ay boyunca alınabilmektedir. Ancak İŞKUR işsizlik maaşı başvurularına yönelik sıkça sorulan "İşsizlik maaşı başvuru süresi kaç gün?" sorusunun da mutlaka yanıtlanması gerekmektedir. Nitekim hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmayan bireyler, bu ödeneği almaya hak kazanamamaktadır.

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İşsizlik Maaşı Başvuru Süresi Geçerse Ne Olur?

Belli şartlar doğrultusunda gerçekleştirilebilen işsizlik maaşı başvurusuna yönelik merak edilen pek çok detay vardır. Özellikle işsizlik maaşı alınması için kaç gün prim ödenmesi ve ne kadar çalışılmış olması gerektiği sıkça araştırılmaktadır. Kişiler, hizmet akdinin feshinden önce 120 gün boyunca çalışmış ve 3 sene içerisinde en az 600 gün prim ödemiş ise bu ödenekten yararlanabilmektedir. Ayrıca işsizlik maaşı başvurularının son iş yerinden ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde mutlaka tamamlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda dikkate alınması gereken hususlar ise aşağıdaki gibidir:

  • İŞKUR'a başvuracak olan bireyler, iş yerinden ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde gerekli belgelerini hazırlayarak ödenek almak istediklerini bu kuruma bildirmelidir.
  • Yeni işsizlerin İŞKUR tarafından oluşturulan formları doldurmaları ve hizmet ahdinin feshine yönelik belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.
  • Tüm belgelerini hazırlayan bireyler, İŞKUR'un online platformundan veya ilgili şehirdeki birimlerinden başvurularını tamamlayabilmektedir.
İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?


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