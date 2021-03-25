İşsizlik Maaşı Başvuruları Pandeminin En Düşük Seviyesinde

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bununların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 97 bin kişi azalarak, 781 binden 684 bine düştü. Böylece geçen yıl Mart ayı ortasından bu yana bu rakam ilk kez 700 binin altına indi.

Geçen hafta 284 bin olan federal yardım programından yararlanan serbest meslek sahibi ya da sözlemeli işçilerin sayısı da bu hafta 241 bine düştü. Sonuç olarak, pandemiden bu yana ilk kez başvuru yapanların sayısı 1 milyonun altına indi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 13 bin azalarak 736 bine geriledi. Süregelen işsizlik başvuruları da 13 Mart’la biten haftada bir önceki haftaya göre 264 bin azaldı ve 3 milyon 870 bin olarak açıklandı.

Ekonomistler, son bir yıldır kronik olarak yüksek seyreden işten çıkarma hızının nihayet azalacağı konusunda daha iyimser.

Yine de geçen hafta 18 milyon 200 bin olan işsizlik yardımlarından yararlananların toplam sayısı bu hafta 18 milyon 900 bine çıktı. Bu kişilerin üçte biri genişletilmiş federal yardım programlarından yararlanıyor. Bu da bu kişilerin en az 6 aydır işsiz oldukları anlamına geliyor.