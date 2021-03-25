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İşsizlik Maaşı Başvuruları Pandeminin En Düşük Seviyesinde

25.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları pandeminin en düşük seviyesine geriledi. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 20 Mart ile biten haftada 684 bine düştü

İşsizlik Maaşı Başvuruları Pandeminin En Düşük Seviyesinde

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bununların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 97 bin kişi azalarak, 781 binden 684 bine düştü. Böylece geçen yıl Mart ayı ortasından bu yana bu rakam ilk kez 700 binin altına indi.

Geçen hafta 284 bin olan federal yardım programından yararlanan serbest meslek sahibi ya da sözlemeli işçilerin sayısı da bu hafta 241 bine düştü. Sonuç olarak, pandemiden bu yana ilk kez başvuru yapanların sayısı 1 milyonun altına indi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 13 bin azalarak 736 bine geriledi. Süregelen işsizlik başvuruları da 13 Mart’la biten haftada bir önceki haftaya göre 264 bin azaldı ve 3 milyon 870 bin olarak açıklandı.

Ekonomistler, son bir yıldır kronik olarak yüksek seyreden işten çıkarma hızının nihayet azalacağı konusunda daha iyimser.

Yine de geçen hafta 18 milyon 200 bin olan işsizlik yardımlarından yararlananların toplam sayısı bu hafta 18 milyon 900 bine çıktı. Bu kişilerin üçte biri genişletilmiş federal yardım programlarından yararlanıyor. Bu da bu kişilerin en az 6 aydır işsiz oldukları anlamına geliyor.

Genel olarak uzun süredir işsiz olan pek çok kişi, ekonomi düzelse bile iş bulmakta zorlanıyor. Ancak ekonomi, harcamaların toparlanması, üretimin güçlendirilmesi ve istihdamın artmasıyla, pandemi yüzünden yaşanan krizden çıkma sinyalleri veriyor. İşe alınanların sayısı geçen ay 379 bin ek işle, Ocak ayına kıyasla 2 kat arttı. Ekonomi geçen yılın son 3 ayında yıllık yüzde 4,3 oranında büyüdü. Bu büyümenin son teşvik paketiyle önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor.

JPMorgan Chase’den alınan kredi kartı bilgileri, Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında bin 400 dolarlık ödemelerin yapılmaya başlanmasıyla, tüketici harcamalarının arttığını ortaya koyuyor. Hazine şu ana kadar 325 milyon tutarında 127 milyon ödeme yapıldığını açıkladı.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı Corona virüsü salgınının başlamasıyla geçen yıl 28 Mart’la biten haftada 6 milyon 867 bine yükselmişti. Pandemiden önce bu rakam, 200 bin seviyelerindeydi.

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