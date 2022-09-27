İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?

Hizmet akdi feshedilen ve kendi kusuru ya da isteği ile işten çıkmayan bireyler, gerekli şartları karşıladıkları takdirde 30 gün içerisinde işsizlik ödeneği başvurusunda bulunabilir. Bu başvuru İŞKUR'a yapılmaktadır ve sonucun öğrenilmesi de genellikle uzun bir zaman dilimini kaplamaz. Dolayısıyla işsizlik maaşı başvurusunu tamamlayan bireyler, başvurunun gerçekleştirildiği ay içerisinde sonucu da öğrenebilir.

İşsizlik maaşı işten çıktıktan ne kadar süre sonra alınır?

İŞKUR tarafından sağlanan işsizlik maaşının alınabilmesi için belli şartların karşılanması gerekir. Kurum tarafından belirtilen işsizlik maaşı alma şartları arasında başvuru süresine yönelik belli bir kural da mevcuttur. Çalışma hayatı son bulan ve işsizlik ödeneği almak isteyen kişiler, işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde mutlaka İŞKUR’a başvurmalıdır. Bu bağlamda kişi isterse İŞKUR online platformunun kullanıp başvuru yapabilir isterse de şehirdeki ilgili birime gidip başvuru yapabilir. 30 gün içerisinde başvurusunu tamamlayan bireyler, işsizlik maaşı alma konusunda başvuru süresine yönelik bir problem yaşamazlar.

İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır?

İşsizlik ödeneği alma başvurusunun sonuçlanmasına yönelik net bir süre bulunmaz. Ancak bu süreç genellikle 1 ayı geçmez. Gerekli belgelerle İŞKUR’a başvuran bireyler, başvurularını gerçekleştirdikleri ay içerisinde işsizlik maaşına hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler.

İşsizlik ödeneğine hak kazandığımı nasıl öğrenebilirim

İŞKUR işsizlik ödeneği alma şartlarını karşılayan ve 30 gün içerisinde eksiksiz belgelerle başvurusunu tamamlayan kişiler, başvuru onaylandıktan sonra maaş almaya başlayabilmektedir. Başvurusunun sonucunu İŞKUR resmi sitesinden sorgulayabilen kişiler, yine e-Devlet üzerinden de işsizlik ödeneği alma durumunu takip edebilirler.

