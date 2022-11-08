İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru adımları ve başvuru sonucu sorgulama işlemi nedir?

İşsizlik maaşı, sigortasız işsizlere yasada belirlenmiş olan şartları sağlaması halinde İŞKUR tarafından yapılan bir ödeme türüdür. İşsizlik maaşı çalışılan süreye göre belirli miktar ve süre ile ödeme yapılmaktadır. İşsizlik maaşının hesaplanabilmesi için, sigortalı çalışanın son 120 günlük prime esas kazançları dikkate alınır. Bu bağlamda kişinin işsizlik maaşı alabilmesi için son 4 ay primini ödemiş olması gerekir. Bu şekilde hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının %40’ı alınarak hesaplanmaktadır.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu yapılabilmesi için ilk olarak kişinin kendi istek veya kusuru harici işten işten ayrılmış olması gerekmektedir. İşten çıkarıldıktan sonra yani hizmet akdinin feshinden sonraki ilk 30 gün içerisinde İŞKUR’a işsizlik ödeneği için başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvuru için şahsi olarak İŞKUR birimine gidilebilir veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. Mecburi sebepler dışında 30 gün içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyebilir ve geciken süre içinde toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İŞKUR işsizlik maaşı başvuru ve başvuru sonucu sorgulama işlemi

İşsizlik maaşı başvurusu için bazı belgeler gerekmektedir. İŞKUR işsizlik maaşı gerekli belgeler şu şekildedir:

İşten ayrılış bildirgesi (e-Devlet'ten alınabilir)

İşsizlik maaşı dilekçesi

işsizlik maaşı başvuru formu (e-Devlet'ten alınabilir)

İşsizlik başvurusunu elektronik ortamdan yapacaksanız İŞKUR işsizlik maaşı başvuru adımları şu şekildedir:

İlk olarak www.iskur.gov.tr adresine gidin ve sağ üstte bulunan "İnternet Şubesi" yazan kutucuğa basın.

Daha sonra karşınıza çıkan ekranda "İş Arayan" olarak giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra "Bireysel Kullanıcı ve İşsizlik Ödeneği Başvurusu" sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda bilgi formunu okuduktan sonra onay butonuna tıklayın.

Gelen ekranda iş fesih tarihi bilgisin girilmesi gerekmektedir.

Daha sonra ekranda aşağı doğru ilerleyin ve IBAN bilgisini eksiksiz ve tam bir şekilde girin.

IBAN bilgisinden sonra yazılı olan adres ve cep telefonu bilginiz doğru ise ileri butonuna tıklayın.

Son olarak işten çıkarıldığınız iş yerinin il ve ilçe bilgilerini girin.

Sonrasında kaydet butonuna tıklayın.

Bu şekilde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır. İşsizlik maaşı başvuru sorgulama işlemi için ise e-Devlet üzerinde takip edilebildiği gibi İŞKUR birimini de giderek de öğrenilebilmektedir. İşsizlik maaşı başvuru sonucu başvurulan ayın sonunda sonuçlanmaktadır. İşsizlik maaşı başvuru sonucu ise 10 ile 15 gün arasında sonuçlanmaktadır.



