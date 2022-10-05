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İşsizlik maaşı hakediş hesaplama ve sorgulama: İşsizlik maaşı hakediş şartları nelerdir?

04.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni işsiz kişilerin hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu gerçekleştirdiği bilinmektedir. İş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün çalışmış olan bireyler, diğer işsizlik maaşı şartlarını karşıladıkları takdirde bu ödeneği almaya hak kazanmaktadır. e-Devlet işsizlik maaşı hakediş sorgulaması yapılır mı? İşsizlik maaşı hakediş şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı hakediş hesaplama ve sorgulama: İşsizlik maaşı hakediş şartları nelerdir?

İçindekiler

  • İşsizlik Maaşı Hakediş Şartları Nelerdir?
  • İşsizlik Maaşı Hakediş Sorgulama

Son iş yerinden ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuran bireyler, işsizlik ödeneği alabilmektedir. Bu ödeneğin alınabilmesi için son 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödemiş olma gibi şartların karşılanması beklenmektedir. Ödeneği almaya uygun olup olmadığını merak eden kişiler ise e-Devlet veya İŞKUR'un online platformu üzerinden gerekli şartları inceleyebilir, ilgili sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir.

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İşsizlik Maaşı Hakediş Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşlarının alınması için ilk olarak başvuru şartlarının öğrenilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda başvuru süresinin kaç gün olduğu ve hangi şartlara uyulması gerektiği sıkça sorgulanmaktadır. İşsizlik maaşı hakediş hesaplama için e-Devlet platformunun ziyaret edilmesi de mümkündür. Ancak kişilerin İŞKUR işsizlik ödeneği başvurularını mutlaka hizmet akdi kesildikten sonra 30 gün içerisinde tamamlanmaları beklenmektedir.

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İşsizlik Maaşı Hakediş Sorgulama

İlgili birimlere veya İŞKUR online platformuna başvurularak işsizlik ödeneği için gerekli işlemler tamamlanabilmektedir. Bu süreçte bireylerin başvuru öncesinde karşılamaları gereken şartları öğrenmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla İŞKUR tarafından belirlenen prim günü ve çalışma süresi gibi şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

  • Kişiler, İŞKUR işsizlik maaşı alabilmek için son 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödemiş olmalıdır.
  • Bireylerin son iş yerlerinden ayrılmadan önce en az 120 gün çalışmış olmaları beklenmektedir.
  • Ödenek almak için işsizlik maaşı başvurusu yapacak olan kişiler, hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde işlemlerini tamamlamalıdır.
  • Prim günü, çalışma ve başvuru süresini karşılayan kişiler; işsizlik maaşı alabilmek için son iş yerlerinden kendi istekleri ya da kusurları doğrultusunda ayrılmamış olmalıdır.
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