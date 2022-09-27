İşsizlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu için gerekli belgeler

Yeni işsiz kalan bireylerin en sık araştırdıkları konuların başında İŞKUR işsizlik maaşı alma süreci gelmektedir. Bu bağlamda ilgili kuruma nasıl başvuru yapıldığı ve hangi belgelerin hazırlanması gerektiği önemlidir. Gerek İŞKUR’un online platformundan gerek ise ilgili şehirdeki birimlerinden bu başvuru gerçekleştirilebiliyor. İhtiyaç duyulan belgeler arasındaki başvuru formu da İŞKUR resmî sitesinden incelenebiliyor.

İşsizlik maaşı için nereye başvurulur?

Çalışanların işsizlik sigortalarına bağlı olarak her ay maaşlarından belli bir miktarın prim ödemesi şeklinde yatırılması söz konusudur. Dolayısıyla işsiz kalan bireyler, belli bir süre içerisinde ilgili kuruma başvurarak işsizlik maaşı alabilmektedir. Bu bağlamda işsizlik ödeneğinin alınması için başvurulması gereken kurum İŞKUR’dur.

İlgili kurum tarafından belirtildiği üzere, işsizlik maaşı ödeneğinin alınabilmesi için başvuruların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde oluşturulması gerekmektedir. Yani işsiz kalan bireyler, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde mutlaka İŞKUR birimine başvurmalıdır. Bu bağlamda işsizlik maaşı başvurusu iki ayrı yoldan yapılabilmektedir. Bunların ilki ilgili bölgedeki İŞKUR birimine gidilmesidir. Ayrıca İŞKUR’un resmî platformu üzerinden online işsizlik maaşı başvurusunun gerçekleştirilmesi de mümkündür.

İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu için gerekli belgeler

Belli belgelerin hazırlanması ile birlikte İŞKUR tarafından kişilere sunulan işsizlik ödeneği alınabilir. Ancak bu süreçte İŞKUR işsizlik maaşı alma şartlarında, işsizlik ödeneği başvurusu için gerekli olan belgeler bulunur. İşsizlik maaşı için gerekli evraklar İŞKUR’un orijinal sitesinde belirtilen bilgiler eşliğinde açıklanmıştır. Belli şartları karşılayan ve işsizlik maaşı başvurusu oluşturacak olan kişilerin hazırlamaları gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

İşten ayrılış bildirgesi

Nüfus cüzdanı

İşsizlik maaşı başvuru formu

İşsizlik maaşı dilekçesi

İşsizlik maaşı alma şartları

Gerekli belgelerini hazırlayarak işsizlik ödeneği için İŞKUR’a başvuracak olan bireylerin, işsizlik maaşı alma şartlarını da gözden geçirmeleri gerekmektedir. Belli şartları karşılamayan bireylerin bu ödenekten yararlanması mümkün değildir. Dolayısıyla İŞKUR tarafından belirtilen işsizlik ödeneği alma şartlarına uyulması önemlidir. Bu şartlar ise aşağıdaki gibidir:

Hizmet akdinin feshi gerçekleşen birey, bu süreçten önceki son 120 gün boyunca çalışmış olmalıdır.

İşten çıkarılan kişi, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurmalıdır.

Birey kendi isteği ile işten çıkmamış olmalıdır. Yani kişi, kendi kusuru veya isteği doğrultusunda işten çıkarılmış ise işsizlik ödeneği alamaz.

İŞKUR’a işsizlik maaşı için başvuracak olan bireyin, hizmet akdinin feshinden önceki 3 yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası ödenmiş olmalıdır.

İşsizlik maaşı başvuru formu örneği

Nüfus cüzdanı ve işten ayrılış bildirgesi gibi işsizlik maaşı başvurusu için gerekli olan belgeleri hazırlayan kişiler, form örneği aramaya başlamaktadır. Bu süreçte merak edilen ve işsizlik maaşı almak için gerekli şeyler İŞKUR’un resmî sitesinde mevcuttur. Dolayısıyla ilgili kurumun resmî sitesine giriş yapıldığı takdirde "Başvuru İçin Gerekli Belgeler" sekmesine göz atması yeterlidir. Söz edilen bu sayfada yer alan talep formu dosyaları, işsizlik maaşı başvurusunu tamamlamak isteyen kişilere yol gösterir.



