İşsizlik maaşı için nereye ve nasıl başvurulur? İşsizlik maaşı başvurusu İŞKUR'a mı yapılır?

Yeni işsizlere İŞKUR tarafından sunulan işsizlik ödeneği alma şansı, beraberinde bu ödeneğin alınması için nasıl başvuru yapılacağı gibi hususları getirmektedir. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden ya da ilgili birimlere gidilerek yapılabilen başvuruların 30 gün içerisinde tamamlanması gerektiği söylenebilmektedir. Ancak İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu yapılmadan önce kurum tarafından belirlenen şartlar da öğrenilmelidir.
Hizmet akdi feshedilen bireyler, işsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR’a başvurabilir. Burada başvuru yöntemi olarak iki ayrı yol bulunur. İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yapmak için tercih edilebilen ilk yol, ilgili birimlere gidilerek sürecin tamamlanmasıdır. Ancak günümüzde İŞKUR online platformunun sunduğu kolaylık ile ilgili birimlere gidilmeden de başvuru yapılması mümkündür. Bunun için izlenmesi gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir;
Yeni işsizlerin işsizlik maaşı başvurusu yapma sürecinde kurum tarafından belirlenen şartları da öğrenmeleri önemlidir. İŞKUR birimlerine gidilerek ya da online platforma giriş yapılarak gerçekleştirilebilen başvurular için gerekli şartlar karşılanmalıdır. Hizmet akdinin feshinden sonra işsizlik ödeneği başvurusu yapacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar ise aşağıdaki gibidir:
Okuyucu Yorumları 0 yorum