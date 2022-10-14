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İşsizlik maaşı için nereye ve nasıl başvurulur? İşsizlik maaşı başvurusu İŞKUR'a mı yapılır?

14.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet akdinin işveren tarafından feshedilmesi ile birlikte İŞKUR’a başvurmak isteyen kişiler, işsizlik maaşı alma şartlarını araştırmaya başlamaktadır. Ayrıca işsizlik maaşı başvurusunun hangi birimlerden yapılabildiği de bu bağlamda sıkça sorgulanan hususlardandır. İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu nereden yapılır?

İşsizlik maaşı için nereye ve nasıl başvurulur? İşsizlik maaşı başvurusu İŞKUR'a mı yapılır?

İçindekiler

  • İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurulur?
  • İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Karşılanması Gereken Şartlar

Yeni işsizlere İŞKUR tarafından sunulan işsizlik ödeneği alma şansı, beraberinde bu ödeneğin alınması için nasıl başvuru yapılacağı gibi hususları getirmektedir. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden ya da ilgili birimlere gidilerek yapılabilen başvuruların 30 gün içerisinde tamamlanması gerektiği söylenebilmektedir. Ancak İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu yapılmadan önce kurum tarafından belirlenen şartlar da öğrenilmelidir.

İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

Hizmet akdi feshedilen bireyler, işsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR’a başvurabilir. Burada başvuru yöntemi olarak iki ayrı yol bulunur. İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yapmak için tercih edilebilen ilk yol, ilgili birimlere gidilerek sürecin tamamlanmasıdır. Ancak günümüzde İŞKUR online platformunun sunduğu kolaylık ile ilgili birimlere gidilmeden de başvuru yapılması mümkündür. Bunun için izlenmesi gereken adımlar ise aşağıdaki gibidir;

  • e-Devlet aracılığıyla veya doğrudan İŞKUR online platformuna giriş yapılarak belgeler sorgulanmalıdır.
  • İŞKUR online platformunda yer alan başvuru formları doldurulmalıdır.
  • Formların doldurulması ile birlikte işsizlik maaşı başvuru süreci tamamlanabilir.
İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Karşılanması Gereken Şartlar

Yeni işsizlerin işsizlik maaşı başvurusu yapma sürecinde kurum tarafından belirlenen şartları da öğrenmeleri önemlidir. İŞKUR birimlerine gidilerek ya da online platforma giriş yapılarak gerçekleştirilebilen başvurular için gerekli şartlar karşılanmalıdır. Hizmet akdinin feshinden sonra işsizlik ödeneği başvurusu yapacak olan kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Bireylerin iş yerlerinden ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde mutlaka başvurularını tamamlamaları gerekir.
  • Kişilerin son üç sene içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olmaları ve hizmet akdinin feshinden önce minimum 120 gün çalışmış olmaları beklenir.
  • Başvuru gerçekleştirecek olan kişiler, iş yerlerinden kendi istekleri ya da kusurları doğrultusunda ayrılmamış olmalıdır.
İşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru sonucu öğrenme ekranıİşsizlik maaşı başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru sonucu öğrenme ekranı


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