İşsizlik maaşı kaç ay alınır, kaç kere işsizlik maaşı alınabilir? İşsizlik maaşı işten ayrıldıktan sonra kaç ay boyunca alınabilir?

Ödenen prim gününe göre değişen işsizlik ödeneği süresi, yeni işsizler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bir defa alınması zorunluluğu olmayan işsizlik ödeneği, minimum 600 gün prim ödeyen kişilere İŞKUR tarafından aktarılmaktadır. Prim ödemesi 900 veya 1080 gün olan kişiler ise bu ödeneği daha uzun süre boyunca alabilmektedir. Hizmet ahdinin feshinden sonra İŞKUR işsizlik maaşına başvurmak için hazırlıklara başlayan yeni işsizler, bu ödeneğin kaç ay süre ile alınabildiğini merak etmektedir. Peki, kaç ay işsizlik maaşı alınır?

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

İşsizlik maaşının kaç ay alınacağı kişinin son 3 sene içerisinde ödediği prim gününe göre belirlenmektedir. İlk olarak işsizlik maaşı alma şartları arasındaki diğer gereksinimleri karşılayan bireyler prim ödemelerini kontrol etmelilerdir. Yeni işsizler, son iş yerlerinden kendi istekleri ya da kusurları ile ayrılmadıkları ve hizmet ahdinin feshinden önce 120 gün çalıştıkları takdirde başvurularını 30 gün içerisinde tamamlayabilmesi gerekir. Bu doğrultuda "İşsizlik maaşı işten ayrıldıktan sonra kaç ay boyunca verilir?" sorusu ise aşağıdaki gibi yanıtlanabilir:

Kişilerin son 3 sene içerisinde minimum 600 gün prim ödemiş olmaları, 6 ay boyunca işsizlik maaşı almalarını mümkün kılmaktadır.

Prim ödemesi minimum 900 gün olan yeni işsizler, 8 ay boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanmaktadır.

İŞKUR tarafından yeni işsizlere sunulan işsizlik ödeneği, prim ödemesi 1080 gün olduğu takdirde ise 10 ay boyunca alınabilmektedir.

Bir kişi kaç defa işsizlik maaşı alabilir?

Yeni işsizlerin sıkça yanıt aradıkları sorular arasında bir kişinin kaç defa işsizlik maaşı alabildiği yer almaktadır. Kişiler daha önce işsizlik maaşı aldıkları takdirde yeniden bu ödeneğe hak kazanıp kazanmadıklarını merak etmektedir. Bu doğrultuda İŞKUR tarafından kişilere sunulan işsizlik ödeneğinin yalnızca bir defa alınması gibi bir şartının bulunmadığı söylenebilmektedir. Dolayısıyla kişiler, işsiz kaldıkları takdirde ikinci veya üçüncü defa işsizlik maaşı almak için başvuru yapabilirler. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, işsizlik maaşı alma şartlarının ikinci veya üçüncü başvuruda da karşılanması gerektiğidir. Yani hizmet ahdi feshedilen yeni işsizler, aşağıda sıralanan hususları gözden geçirmelidir: