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İşsizlik maaşı nasıl Alınır? 2019 şartları nelerdir?

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 08.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Kendi isteği ve kusuru dışında işinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların faydalanabileceği işsizlik maaşı nasıl alınır? 2019 yılında işsizlik ödeneği şartları nelerdir, bu maaş için nasıl başvuru yapılır? İşsizlik maaşı ile ilgili tüm bu soruların cevaplarını detaylı bir şekilde cevaplamaya çalıştık.

İşsizlik maaşı nasıl Alınır? 2019 şartları nelerdir?

Hizmet akdiyle bir iş yerinde çalışmakta olan ve istek, sağlık, yetenek, yeterlilik gibi konularda herhangi bir eksikliği olmamasına rağmen ve bir kastı olmaksızın işini kaybeden sigortalı vatandaşların, işlerini kaybetmeleri sebebiyle uğradıkları gelir kaybını belli bir süre için, bir miktar karşılama amacıyla verilen işsizlik maaşı, işsizlik sigortası kapsamında geçici destek olarak ödenir. Bu maaştan her vatandaş yararlanamaz, belirli şartlara uygun olan vatandaşlar İŞKUR’a online olarak ya da dilekçe ile başvuru yapmaları halinde başvuruları onaylandıktan sonra işsizlik maaşı alabilirler. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, bu maaşa ek olarak maaşın ödendiği süre boyunca çeşitli haklara da sahip olurlar. İşsizlik ödeneği alınan zaman dilimi boyunca genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bu sigorta kapsamında güvence altına alınır ve devlet kurumlarındaki sağlık hizmetlerinden avantajlı bir şekilde faydalanabilirler. Ayrıca bu ödenekten yararlanan vatandaşlar, İŞKUR'un düzenlediği mesleki geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine katılabilirler.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı alabilmek için hizmet akdinin sonlandığı tarihten sonraki 30 günlük süre dilimi içerisinde İŞKUR’a bizzat giderek ya da internet üzerinden başvuruda bulunulması gerekir. Elden başvurularda kimlik belgesi, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi gibi belgelerin kuruma verilmesi şartı aranır. Şartların uygun olması durumunda vatandaşlar her ayın 5'inde kimlik belgeleri ile birlikte PTT şubelerine giderek işsizlik maaşlarını alabilirler. Ayrıca vatandaşlar, herhangi bir sebeple PTT'ye gidip maaşlarını çekemiyorlarsa vekalet verdikleri kişiler vekaletname ve kimlik belgeleri ile birlikte PTT şubelerine giderek ödenekten yararlanma hakkı bulunan vatandaşın adına parayı çekebilirler.

İşsizlik maaşı alan vatandaşların maaşlarını 6 ay içerisinde PTT'den çekmeleri gerekir. Eğer 6. ayın son gününde de bu paralar vatandaş tarafından çekilmezse PTT, işsizlik maaşı parasını İŞKUR'un emanet hesaplarına gönderir. Emanet hesaba gönderilen maaşın alınabilmesi için vatandaşın İŞKUR'a dilekçe ile müracaat etmesi gerekir.

Vatandaşlar son 3 sene içerisinde yatırılan işsizlik prim günüyle doğru orantılı şekilde artan sürelerde işsizlik maaşı alırlar. Son 3 sene içerisinde 600 günlük primi yatırılan vatandaşlar 6 ay boyunca bu ödenekten faydalanırken 900 günlük primi ödenenler 8 ay, 1.080 günlük primi ödenenler ise 10 ay boyunca işsizlik ödeneğinden yararlanır.

İşsizlik Maaşına İnternet Üzerinden Nasıl Başvurulur?

İŞKUR’un internet sitesi üzerinden işsizlik maaşına başvuru yapmak için öncelikle bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayarak ilgili sayfayı açın.

issizlik maasi basvuru adimi 1

"İş Arayan" başlığı altındaki "Giriş" butonuna tıklayın. Eğer sisteme henüz üye olmadıysanız önce "Üye Ol" butonuna tıklayıp üyelik işlemlerini tamamlamanız gerekir.

issizlik maasi basvuru adimi 2

l İlgili boşluklara T.C. kimlik numaranızı ve İŞKUR şifrenizi yazdıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.

Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız “Şifremi Unuttum” seçeneğine tıkladıktan sonra T.C. kimlik numaranızı ve sizden istenen kimlik bilgilerini girdikten sonra e-posta adresinize ya da cep telefonunuza gönderilen onay kodunu girerek yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.

“e-Devlet ile Giriş” butonunu kullanarak sisteme e-Devlet parolası, internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza ya da T.C. kimlik kartı opsiyonlarından birini tercih ederek de giriş yapmanız mümkündür.

issizlik maasi basvuru adimi 3

Sisteme girdiğinizde karşınıza çıkan "Bireysel Kullanıcı" ekranındaki "İşsizlik Ödeneği Başvurusu" yazısına tıklayın.

issizlik maasi basvuru adimi 4

Bilgilendirme, haklar ve yükümlülüklerin yer aldığı bilgilendirme metnini okuduktan sonra şartları kabul etmeniz halinde sol alt tarafta yer alan kutucuğu işaretleyerek işleme devam edebilirsiniz.

issizlik maasi basvuru adimi 5

"Kişi ve Talep Bilgileri" başlıklı aşamaya geldiğiniz zaman ilk sıraya T.C. kimlik numaranızı girin. İkinci boşluğa ise çalışmanızın sona erdiği tarihi (hizmet akdinizin feshedildiği tarih) yazın.

issizlik maasi basvuru adimi 6

Bu bölümde ise sistemde kayıtlı olmaması durumunda adres bilgilerinizi doğru bir şekilde girmeniz gerekir. Eğer iletişim ve adres bilgileriniz sistem tarafından otomatik olarak yazılmış ise bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek durumundasınız. Bir yanlışlık varsa "Adres bilgilerini güncelle" butonunu kullanarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra sayfanın altında yer alan “İleri” butonuna tıklayın.

issizlik maasi basvuru adimi 7

Bu aşamada ise işveren bilgilerini girmeniz gerekir. Ayrıldığınız iş yerinin ilini ve ilçesini seçip "Kaydet" butonuna tıklayın.

Bu adımın tamamlanmasıyla birlikte işsizlik ödeneği talep dilekçeniz sisteme kaydedilmiş olur. İŞKUR tarafından yapmış olduğunuz işsizlik ödeneği başvurusu kontrol edilir ve işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte sistemde kayıtlı olan cep telefonu numarasına bir mesaj gönderilir. Eğer başvurunuzun onaylandığı haberini alırsanız belirtilen tarihlerde maaşınızı PTT’den temin edebilirsiniz.

İŞKUR’un resmi internet sitesinden başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

Bir vatandaşın işsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı alabilmesi için aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir:

  • Kendi isteği ya da kusuru olmaksızın işten ayrılmış olması
  • Son 3 sene içerisinde en az 600 günlük işsizlik sigorta priminin yatırılmış olması
  • İşten ayrıldığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışılması
  • Hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki 30 günlük süre içerisinde İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvuru yapılması (30 günlük süre içerisinde başvurusunu yapmayanlar, geciken süre için işsizlik maaşı alamazlar. Hak edilen toplam sürenin geri kalanı için işsizlik ödeneğinden faydalanabilirler.)
    İlk maddeden de anlaşılacağı üzere işinden kendi isteğiyle ayrılan ya da iş yerinde sergilediği hatalı bir tutum veya ortaya koyduğu kusurlu bir iş yüzünden işten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşından faydalanamazlar. Çalışan kişinin işini kendi isteği ve kusuru dışında kaybetmiş olması gerekir. Örnek vermek gerekirse vatandaş, iş yerinin iflas etmesi ya da bir kusuru olmadığı halde iş yeri tarafından işten çıkarılması halinde (diğer şartların uygun olması koşuluyla) işsizlik maaşı alabilir.

Ayrıca işsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde İŞKUR'u dilekçe ile ya da ALO 170 hattını arayarak durumdan haberdar etmelidir. Aksi halde maaş haklarını kaybedebilirler. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İkamet adresinin değişmesi
  • Yurt dışına çıkılması
  • Silah altına girilmesi
  • Yetkili bir sağlık kuruluşu tarafından istirahatli kılınması
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması
  • Bir işe girilmesi ya da mahkeme kararıyla işine iadenin söz konusu olması
    15 gün içinde durum İŞKUR'a bildirilmezse ve vatandaş işsizlik maaşı almaya devam ederse haksız yapılan ödemelerin yasal faizi ile geri alınması ihtimali vardır.

Kimler İşsizlik Maaşı Alamaz?
İşsizlik maaşından faydalanamayacak olanları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Memurlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi çalışanlar
  • BAĞ-KUR'lular
  • Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi olarak çalışanlar
  • Hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar
  • Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi çalışanlar
  • Ceza infaz kurumunda çalışan hükümlüler
  • Meslek lisesinde ya da yükseköğretimde staja tabi olan öğrenciler
  • Er ya da erbaş olarak askerlik hizmetini yapanlar ile yedek subay okulu öğrencileri
  • İşçi sendikalarına ve konfederasyonlarına başkan olarak seçilenler
  • Türkiye Cumhuriyeti ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde çalışanlar
  • Bir ya da birden çok işveren tarafından çalıştırılıp tiyatro, gösteri, film, müzik, heykel ve resim türü işlerde uğraşanlardan hizmet akdine tabi olmayanlar

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı için 2019 hesaplaması belirli kriterlere göre yapılır. İşsizlik ödenekleri son 4 aylık prime esas kazancın aylık ortalamasına göre değişir. Söz konusu ortalama kazancın %40'ı kadar brüt işsizlik maaşı ödemesi yapılır. Fakat bu tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir.

Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse son 4 aylık prime esas kazancının aylık ortalaması 3.750 Türk Lirası olan bir vatandaşı ele aldığımızda bu maaşın %40'ı 1.500 Türk Lirası eder. Bu da brüt işsizlik maaşı tutarıdır. Fakat bu tutardan %0,759 oranında, yani 11,38 Türk Lirası tutarında damga vergisi düşmek gerekir. Bunun sonucunda ise net işsizlik maaşı 1488,62 Türk Lirası olur.

2019 Yılında İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
İşsizlik maaşının tutarına yönelik hesaplamalar yapılırken asgari ve azami sınır baz alınır. İşten ayrılmak durumunda kalan vatandaşlar asgari tutarın altında ya da azami tutarın üstünde işsizlik maaşı alamazlar.

Günümüzde işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar şu şekildedir:

  • Brüt asgari işsizlik maaşı tutarı 1.023,36 Türk Lirası iken 7,77 TL'lik damga vergisinin düşülmesi ile net tutar 1.015,59 Türk Lirası olur.
  • Brüt azami işsizlik maaşı tutarı ise 2.046,72 Türk Lirası iken 15,53 TL'lik damga vergisinin düşülmesi ile net tutar 2.031,19 Türk Lirası olur.
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