İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları!

Asgari ücret 2020 yılında 2320 lira olarak belirlenmişti. 2021 yılında açıklanan asgari ücret zammı ise 520 lira eklenerek 2840 TL olarak belirlendi. Yapılan asgari ücret zammından sonra ise vatandaşlar işsizlik maaşına gelecek zammı merak etmeye başladı. 2020 yılında işsizlik maaşı 1168 TL idi. Peki 2021 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?
Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL işsizlik maaşı alıyordu. 2021 yılında alınacak en düşük maaş miktarı ise 1420 TL olarak açıklandı. İşsizlik maaşı, ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.
Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.
-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.