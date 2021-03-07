İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları!

Asgari ücret 2020 yılında 2320 lira olarak belirlenmişti. 2021 yılında açıklanan asgari ücret zammı ise 520 lira eklenerek 2840 TL olarak belirlendi. Yapılan asgari ücret zammından sonra ise vatandaşlar işsizlik maaşına gelecek zammı merak etmeye başladı. 2020 yılında işsizlik maaşı 1168 TL idi. Peki 2021 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvuru şartları neler?

İşsizlik maaşı ne kadar?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL işsizlik maaşı alıyordu. 2021 yılında alınacak en düşük maaş miktarı ise 1420 TL olarak açıklandı. İşsizlik maaşı, ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.