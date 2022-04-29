İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENDİ Mİ? 2022 işsizlik maaşı yattı mı? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı hesaplara yattı mı?

İşsizlik maaşı ödeneği için yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Normal şartlarda Mayıs ayında yatması öngörülen ücretlerin Nisan sonu yani bayram öncesi belirlenen tarihte hesaplara geçeceği bildirildi. İşsizlik maaşlarının bayram öncesi vatandaşların hesabına yatacağı açıklanırken ödeneğin erken yatıyor olması birçok kişiye bayramdan önce büyük bir kolaylık sağlayacak. Peki, işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden Ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı. Asgari ücret 2022 oranının belli olmasının ardından işsizlik maaşlarında da güncelleme oldu. Asgari ücretin 4 bin 250 lira olmasının ardından en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 260 liraya çıktı. En düşük işsizlik maaşı ise 2 bin 130 lira oldu. 2021 yılında en düşük işsizlik maaşı bin 420, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 liraydı.

