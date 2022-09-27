İşsizlik maaşında son 3 yıl nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı son 3 yıl 600 prim günü hesabı nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapacak olan bireyler, ilk olarak başvuru şartlarını bilmeleri gerekir. Bu şartlar arasında sıkça araştırılan husus ise son 3 yıl içerisindeki prim günü hesabıdır. Çünkü son 3 yıl içerisinde ödenen prim günü, alınacak olan işsizlik maaşının süresini belirler.
Hizmet akdinin feshedilmesi ile birlikte işsizlik ödeneği almak isteyen kişiler, İŞKUR resmî sitesi ya da birimleri ile başvurularını gerçekleştirebilir. Ancak işsizlik ödeneği alınması için gerekli şartların karşılanması mühimdir. Başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesini isteyen kişiler İŞKUR tarafından belirlenen işsizlik ödeneği alma şartlarını karşılamalıdır. Bu bağlamda işsizlik maaşı başvurusu gerçekleştirecek olan bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdaki gibidir:
İşsizlik ödeneği başvurusunun en kafa karıştırıcı şartlarından biri, işsizlik maaşı son 3 yıl 600 prim günü hesabı hesabıdır. Ayrıca bu noktada alınacak olan işsizlik maaşının süresini de ödenen primlerin belirler. Dolayısıyla ödenen prim gününe göre ne kadar süre boyunca işsizlik ödeneği alınabildiği aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:
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