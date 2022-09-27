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İşsizlik maaşında son 3 yıl nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı son 3 yıl 600 prim günü hesabı nasıl yapılır?

26.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün prim ödemesi yapan kişiler, hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusu yapabilir. Yine son 3 sene içerisinde ödenen prim günü sayısı, işsizlik maaşının kaç boyunca alınacağını da etkiler. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı prim günü hesaplaması nedir?

İşsizlik maaşında son 3 yıl nasıl hesaplanır? İşsizlik maaşı son 3 yıl 600 prim günü hesabı nasıl yapılır?

İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapacak olan bireyler, ilk olarak başvuru şartlarını bilmeleri gerekir. Bu şartlar arasında sıkça araştırılan husus ise son 3 yıl içerisindeki prim günü hesabıdır. Çünkü son 3 yıl içerisinde ödenen prim günü, alınacak olan işsizlik maaşının süresini belirler.

İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?

İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Hizmet akdinin feshedilmesi ile birlikte işsizlik ödeneği almak isteyen kişiler, İŞKUR resmî sitesi ya da birimleri ile başvurularını gerçekleştirebilir. Ancak işsizlik ödeneği alınması için gerekli şartların karşılanması mühimdir. Başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesini isteyen kişiler İŞKUR tarafından belirlenen işsizlik ödeneği alma şartlarını karşılamalıdır. Bu bağlamda işsizlik maaşı başvurusu gerçekleştirecek olan bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Kişinin kendi isteği veya kusuru ile mevcut iş yerinden ayrılmamış olması gerekmektedir.
  • Birey, hizmet akdinin feshedildiği tarihten sonra 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusunu tamamlamalıdır.
  • Kişi, işsiz kaldığı tarihten önce en az 120 gün boyunca aktif bir şekilde çalışmış olmalıdır.
  • İşsizlik maaşı başvurusu yapacak olan bireyin, son 3 yılda en az 600 gün prim yatırmış olması gerekmektedir.
İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?İşsizlik maaşı başvurusu kaç günde sonuçlanır? İşsizlik maaşı başvuru sonucu ne zaman belli olur?

İşsizlik maaşında son 3 yıl nasıl hesaplanır?

İşsizlik ödeneği başvurusunun en kafa karıştırıcı şartlarından biri, işsizlik maaşı son 3 yıl 600 prim günü hesabı hesabıdır. Ayrıca bu noktada alınacak olan işsizlik maaşının süresini de ödenen primlerin belirler. Dolayısıyla ödenen prim gününe göre ne kadar süre boyunca işsizlik ödeneği alınabildiği aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

  • Son 3 sene içerisinde minimum 600 gün pirim ödeyen kişiler, 6 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.
  • İşsizlik maaşı alacak olan bireyler son 3 yıl içerisinde 900 gün prim ödedikleri takdirde işsizlik ödeneği alma süresi 8 aya çıkar.
  • Hizmet akdinin feshinden önceki 3 yıl içerisinde 1080 gün prim ödeyen kişiler, 10 ay boyunca işsizlik ödeneği alabilir.
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