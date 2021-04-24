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İşsizlik ödeneği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenir?

24.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili alınan karar ardından gözler nakdi ücret desteği ödemelerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenir?

İşsizlik ödeneği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenir?

Kısa Çalışma Ödeneği gibi nakdi ücret desteği de binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Uzatma kararları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz günlerde verilmişti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Eski Bakan, Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından nakdi ücret desteğiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Son alınan karara göre nakdi ücret desteği ödemeler mayısın 17'sine kadar devam edecek.

Yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs’ta sona erecek.Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan nakdi ücret desteğinde işverenin ücretsiz izne çıkardığı çalışan aylık olarak nakdi ücret yardımı alabiliyor.

İşsizlik ödeneği ne zaman yatar? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Pandemi süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneğine ilişkin güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Kısa çalışma ödeneğini, uygulaması biten iş yerleri açısından bir ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle kısa çalışma ödeneği uzatılmasına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

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