İşsizlik sigortası nedir, kimler alabilir? İşsizlik sigortası şartları

Kişiler çeşitli iş yerlerinde özel sektör alanında ya da devlete ait kurumlarda ve kuruluşlarda çalışıyor olmaları fark etmeden çeşitli sigorta kollarına bağlı olarak çalışırlar. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak iş akitleri feshedilebilir ve işten ayrılmak durumunda kalabilirler. Bu tür durumlarda devlet kontrolü altında çeşitli kanunlarla korunan işçi hakları devreye girer. Çalışan ve işinden olan kişiler çeşitli koşulları yerine getirerek çalışmadıkları dönem için de çeşitli ödemeler alabilirler.

İşsizlik sigortası nedir?

İşsizlik sigortası, belirtilen bu özeliklere sahip çalışanların işsiz kaldıkları zamandaki süreç içinde maddi mağduriyetlerini en az orana indirebilmek adına belirlenmiş bir süre ile sınırlandırılmış bir şekilde oluşan gelir kaybının belli bir kısmını ödemek amacı ile oluşturulmuş bir sigorta türüdür.

Türkiye’de işsizlik sigortası kavramı kapsamında işsiz kalan kişilerin de hakları korunur. Hiçbir sağlık sorunu bulunmamasına ve yaptıkları iş açısından yeterli olmalarına rağmen ciddi bir suç ya da kusur nedeni söz konusu olmadığı hâlde işsiz kalan kişiler işsizlik sigortasından yararlanabilirler.

İşsizlik sigortası kimler alabilir?

Gelir kaybını ve mağduriyetleri en aza indirebilmek amacı ile oluşturulan işsizlik sigortası uygulamasından belli başlı kişiler yararlanabilir. İşsizlik sigortası kapsamında değerlendirilen kişiler şunlardır:

Banka sandıklarına tabi olarak sigortalı çalışan kişiler

İş sözleşmelerinin yapılması ile işe girmiş olan kişiler

Bazı durumlarda kullanılabilen ve çeşitli koşullara bağlı olan işsizlik sigortası şartları ve işsizlik sigortası alma şartlarından bazıları şunlardır:

Kişi kendi kusurları dışında işsiz kalmış olmalıdır.

İş sözleşmesinin bitmesinden önceki son 120 günlük bir çalışma süreci bulunmalıdır.

Sözleşme bitmeden önceki son 3 yılda en az 600 günlük işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekir.

Sözleşmesi biten sigortalılar bittiği tarihten en geç 1 ay içinde herhangi bir İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu) şubesine şahsen ya da online olarak başvuruda bulunmuş olmalıdır.

İşsizlik sigortası ne oluyor?

İşsizlik sigortası kanunu doğrultusunda işsiz kaldıkları dönemde kişilerin alacakları maaş sigortalı çalıştıkları sürece göre hesaplanmalıdır. Diğer tüm koşulları sağlayan kişilerin işsizlik sigortası hesaplaması şu tabloya göre yapılır:

En az 600 gün çalışmış ve işsizlik sigortası ödenmiş olan kişiler için 180 gün

En az 900 gün çalışmış ve işsizlik sigortası ödenmiş olan kişiler için 240 gün

En az 1080 gün çalışmış ve işsizlik sigortası ödemesi yapılmış olan kişiler 300 gün olacak şekilde işsizlik sigortası ödemesini alabilmektedirler.

İşsizlik sigortası kaç ay sürer?

Belirtilen şartlara uyan ve işsiz kalmış kişiler yapılan hesaplamaların ardından ödenmiş olan işsizlik sigortası primi sürelerine göre işsizlik sigortasından yararlanabilirler. 5510 sayılı kanun maddelerine istinaden sadece maaş bağlanması değil işsizlik sigortası sağlıktan yararlanma da söz konusu olmaktadır.

İşsiz kalan kişiler işsizlik ödenekleri almakla birlikte hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortaları kapsamında çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek hakkına da sahip olurlar.