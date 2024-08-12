İşsizlik sigortası nedir, kimler alabilir? İşsizlik sigortası şartları

Kişiler çeşitli iş yerlerinde özel sektör alanında ya da devlete ait kurumlarda ve kuruluşlarda çalışıyor olmaları fark etmeden çeşitli sigorta kollarına bağlı olarak çalışırlar. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak iş akitleri feshedilebilir ve işten ayrılmak durumunda kalabilirler. Bu tür durumlarda devlet kontrolü altında çeşitli kanunlarla korunan işçi hakları devreye girer. Çalışan ve işinden olan kişiler çeşitli koşulları yerine getirerek çalışmadıkları dönem için de çeşitli ödemeler alabilirler.
İşsizlik sigortası, belirtilen bu özeliklere sahip çalışanların işsiz kaldıkları zamandaki süreç içinde maddi mağduriyetlerini en az orana indirebilmek adına belirlenmiş bir süre ile sınırlandırılmış bir şekilde oluşan gelir kaybının belli bir kısmını ödemek amacı ile oluşturulmuş bir sigorta türüdür.
Türkiye’de işsizlik sigortası kavramı kapsamında işsiz kalan kişilerin de hakları korunur. Hiçbir sağlık sorunu bulunmamasına ve yaptıkları iş açısından yeterli olmalarına rağmen ciddi bir suç ya da kusur nedeni söz konusu olmadığı hâlde işsiz kalan kişiler işsizlik sigortasından yararlanabilirler.
Gelir kaybını ve mağduriyetleri en aza indirebilmek amacı ile oluşturulan işsizlik sigortası uygulamasından belli başlı kişiler yararlanabilir. İşsizlik sigortası kapsamında değerlendirilen kişiler şunlardır:
Bazı durumlarda kullanılabilen ve çeşitli koşullara bağlı olan işsizlik sigortası şartları ve işsizlik sigortası alma şartlarından bazıları şunlardır:
İşsizlik sigortası kanunu doğrultusunda işsiz kaldıkları dönemde kişilerin alacakları maaş sigortalı çalıştıkları sürece göre hesaplanmalıdır. Diğer tüm koşulları sağlayan kişilerin işsizlik sigortası hesaplaması şu tabloya göre yapılır:
Belirtilen şartlara uyan ve işsiz kalmış kişiler yapılan hesaplamaların ardından ödenmiş olan işsizlik sigortası primi sürelerine göre işsizlik sigortasından yararlanabilirler. 5510 sayılı kanun maddelerine istinaden sadece maaş bağlanması değil işsizlik sigortası sağlıktan yararlanma da söz konusu olmaktadır.
İşsiz kalan kişiler işsizlik ödenekleri almakla birlikte hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortaları kapsamında çeşitli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek hakkına da sahip olurlar.