HABER

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 31 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 31 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme gününün 31 Mayıs'a alındığını kaydetti. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Selçuk, halkın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bakan Selçuk, ayrıca nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurularak, ödemelerin alınabileceğini kaydetti.

Haber: ANKARA, (DHA) -

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Gümüşhane’de 40 gözeli şelale büyülüyorGümüşhane’de 40 gözeli şelale büyülüyor
Piyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı uyarıPiyasa değerinin altında satılan ürünlere karşı uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.