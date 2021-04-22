İşsizlik Yardımı Başvuruları Bir Yılın En Düşük Seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı’na göre ülkede işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta son bir yılın en düşük seviyesine indi. Yeni veriler, dünyanın en büyük ekonomisinin Corona virüsü salgınının ardından toparlanmakta olduğunu gösteriyor.
Bakanlık, geçen hafta 547 bin kişinin işsizlik yardımı başvurusu yaptığını bildirdi. Bu, geçen haftaki rakamın 39 bin altında ve aynı zamanda geçen yıl Mart ayının ortasından bu yana görülen en düşük işsizlik yardımı başvurusu sayısına işaret ediyor. Son 13 ayda yeni işsizlik yardımı başvurularının haftalık toplam sayısı sadece üçüncü kez 700 binin altına düştü.
1960’lardan Corona virüsü salgınına kadar ABD’de görülen haftalık en yüksek işsizlik yardımı başvurusu 695 bindi. Bundan 13 ay önceyse 6 milyon 900 bine kadar çıkmıştı. İşsizlik yardımı başvurularının sayısı salgından önce 2019’da haftada ortalama 218 bindi.
ABD’de yetişkinlerin üçte biri aşılarının tüm dozlarını oldu. Bunların bazıları spor salonlarına, restoranlara, seyahatlere geri döndü. Bu da müşterilere hizmet verebilmek için daha fazla kişinin işe alınması anlamına geliyor. Hem istihdam fırsatları hem de perakende satışlar arttı.
Bazı eyaletlerin valileri maske zorunluluğunu kaldırıyor, işyerlerinin tamamen açılmasına izin veriyor ya da açılması için takvim oluşturuyor.
Ancak aşılama tüm hızıyla devam etse de hala her gün binlerce yeni vaka görülüyor. Birçok eyalette işyerleri operasyonlarını kısıtlamaya devam ediyor. Restoranlarda müşterileri birbirinden uzak tutmak için
Teşvik paketi umut veriyor
ABD’de istihdam tablosu Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin ekonomiye nüfuz etmesiyle iyileşmeye devam edebilir. Paketin istihdamı ve tüketici harcamalarını arttırması bekleniyor. Yüksek gelir grubu içinde olmayan milyonlarca Amerikalı hükümetten bin 400 dolarlık doğrudan yardım çekleri alıyor.
ABD’de günde 3 milyondan fazla kişi Corona virüsü aşısı oluyor. Başkan Biden, isteyen herkesin artık yaş ve meslek grubu gibi önceliklendirmelere tabi olmaksızın aşı olabileceğini bildirdi.
87 milyondan fazla Amerikalı’nın aşıları piyasadaki üç aşı sayesinde tamamlanmış durumda.Ancak milyonlarca kişi hala aşıya şüpheyle yaklaşıyor ve aşı olmayacaklarını söylüyor.
FED Başkanı temkinli
ABD’de işyerleri Mart ayında piyasaya 916 bin istihdam olanağı sundu, işsizlik oranı yüzde 6’ya düştü. İş olanaklarında son dönemde yaşanan artış işyerlerinin daha fazla istihdama yöneleceğinin göstergesi olarak görülüyor. Merkez Bankası (FED) işsizlik oranının bu yılın ilerleyen zamanlarında yüzde 4,5’e kadar düşebileceğini bildirdi.
FED bu yılki ekonomik büyüme öngörüsünü daha önceki 4,2 tahmininin de üzerine, yüzde 6,5’e çıkardı. Ekonomik büyümenin daha sonra yavaşlayarak 2022’de yüzde 3,9 ve 2023’te yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor.
Ancak FED Başkanı Jerome Powell ekonomik görünüm konusunda temkinli.
CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Powell, ekonominin ilerleme gösterdiğini, ancak hala risklerle de karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Salgın döneminin sürdüğünü hatırlatan Powell, açılmanın hızlı olması durumunda vakalarda yeniden tırmanabileceği uyarısında bulundu.
Powell, 2020’de kaybolan 8 milyon istihdamın tamamen geri dönüp-dönmeyeceğinin de ayrı bir soru işareti olduğunu kaydetti ve ‘‘Geri döneceğimiz ekonomi eskiden sahip olduğumuz ekonomiden farklı olacak’’ dedi. Powell özellikle düşük gelirli çalışanların piyasada yeniden yer edinmelerinin zor olacağını kaydetti. Bazı uzmanlara göre tüm kayıp istihdamın telafi edilmesi üç yılı bulabilir.
Teşvik paketi ile federal hükümet ayrıca, eyaletlerin verdiği işsizlik yardımının yanında işsizlere Eylül başına kadar haftada 300 dolar ekstra ödeme yapılmasını öngörüyor. Bunun milyonlarca işsize eski işlerine geri dönene kadar ya da yeni iş bulana kadar yardım etmesi bekleniyor.
ABD’de işyeri sahipleri 2020’deki kapanmanın ardından operasyonlarının kısmen de olsa başlamasıyla milyonlarca işçiyi geri çağırdı. Ancak salgından en çok etkilenen sektörlerde operasyonlar yavaş başlıyor, bazı işyerleriyse pandemi sırasında kapılarını kalıcı olarak kapattı.