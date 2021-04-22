İşsizlik Yardımı Başvuruları Bir Yılın En Düşük Seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı’na göre ülkede işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta son bir yılın en düşük seviyesine indi. Yeni veriler, dünyanın en büyük ekonomisinin Corona virüsü salgınının ardından toparlanmakta olduğunu gösteriyor.

Bakanlık, geçen hafta 547 bin kişinin işsizlik yardımı başvurusu yaptığını bildirdi. Bu, geçen haftaki rakamın 39 bin altında ve aynı zamanda geçen yıl Mart ayının ortasından bu yana görülen en düşük işsizlik yardımı başvurusu sayısına işaret ediyor. Son 13 ayda yeni işsizlik yardımı başvurularının haftalık toplam sayısı sadece üçüncü kez 700 binin altına düştü.

1960’lardan Corona virüsü salgınına kadar ABD’de görülen haftalık en yüksek işsizlik yardımı başvurusu 695 bindi. Bundan 13 ay önceyse 6 milyon 900 bine kadar çıkmıştı. İşsizlik yardımı başvurularının sayısı salgından önce 2019’da haftada ortalama 218 bindi.

ABD’de yetişkinlerin üçte biri aşılarının tüm dozlarını oldu. Bunların bazıları spor salonlarına, restoranlara, seyahatlere geri döndü. Bu da müşterilere hizmet verebilmek için daha fazla kişinin işe alınması anlamına geliyor. Hem istihdam fırsatları hem de perakende satışlar arttı.