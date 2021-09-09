İşsizlik Yardımı Başvuruları Pandeminin En Düşük Seviyesinde

ABD’de işsizlik yardımı için yeni başvuru yapanların sayısı geçen hafta son 18 ayın neredeyse en düşük seviyesine indi. Bu durum, istihdam artışına sekte vuran unsurun, çalışanlara duyulan ihtiyacın azalması değil işgücü kıtlığı olduğunun bir diğer işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık son verilere göre, işsizlik yardımına ilk kez başvuranların sayısı mevsimsel etkilerden arınmış olarak hesaplandığında 4 Eylül’de biten haftada 35 bin düşerek 310 bine indi.

Bu, Corona virüsü vakalarının ilk dalgasını yavaşlatmak için acil nitelik taşımayan işletmelerin zorunlu olarak kapatıldığı 2020 yılı Mart ayı ortasından bu yana en düşük rakam. Reuters’ın anket yaptığı ekonomistler son haftada işsizlik başvurularının sayısını 335 bin olarak tahmin etmişti.

Başvuruların sayısı geçen yılın Nisan ayı başında 6 milyon 149 milyonla tarihi bir rekora ulaşmıştı. Bu sayı şimdi önemli oranda düşmüş olsa da, sağlıklı bir işgücü piyasasında olması gerektiği düşünülen 200 bin ila 250 bin aralığının hala üzerinde yer alıyor.

Çalışma Bakanlığı’nın bugün açıkladığı ve ekonominin sağlığı konusunda en zamanlı veri olarak değerlendirilen rapor, Delta varyantının etkisiyle salgının tekrar sıçrama yapmasına rağmen işgücü piyasasının henüz bu durumdan etkilenmediğini gösteriyor. Bununla birlikte, enfeksiyonlardaki artış Ağustos ayında istihdamdaki artışın yavaşlamasına neden oldu. Hükümetin geçen hafta açıkladığı rapora göre, Temmuz ayında 1,053 milyonluk artışın yaşandığı tarım dışı istihdam geçen ay 235 bin arttı. Bu, Ocak ayından bu yanaki en düşük artış oldu. Ekonomistler Ocak ayından bu yana geçen dönem için 728 bin yeni iş bekliyordu.

8 milyon 400 bin kişi işsiz

Çalışma Bakanlığı’nın dün açıkladığı bir başka rapora göreyse, ülkede açılan iş ilanları Temmuz ayı sonunda 10,9 milyonla rekor bir düzeye ulaştı.

Ülkede halen 8 milyon 400 bin kişi resmen işsiz konumunda bulunuyor. İşgücü piyasasındaki bu dengesizliğe neden olan unsurlar arasında, uygun ücrette çocuk bakımı imkanı sunulmaması, Corona virüsüne yakalanma korkusu, federal hükümetin sağladığı cömert nitelikteki işsizlik yardımları, pandemiyle alakalı emeklilikler ve kariyer değişiklikleri gibi faktörler gösteriliyor.

İşgücü piyasasındaki mevcut zor durumun, devletin sağladığı işsizlik yardımlarının Pazartesi günü süresinin dolmasıyla birlikte Eylül ayından itibaren yumuşamaya başlaması bekleniyor. Ülkede okullar da açıldı ve birçok okul bölgesi yüz yüze eğitim imkanı sunuyor.

Bununla birlikte, özellikle Delta varyantının etkisiyle ülkede artan Corona virüsü vakalarının bazı kişileri iş hayatına dönmekten caydırabileceği ihtimaline de dikkat çekiliyor. Ayrıca genişletilmiş işsizlik yardımlarının süresinin dolmasının işsizleri iş aramaya iteceğinin de hiçbir garantisi yok. Cumhuriyetçi valilerce yönetilen 25 civarında eyalette bu yardımlar yazın sona erdirilmişti ancak buna rağmen işgücü havuzu genişlemedi.

