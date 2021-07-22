İşsizlik Yardımı Başvuruları Son İki Ayın En Yüksek Seviyesinde

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik yardımı almak için başvuru yapanların sayısı son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu durum ülkede Corona virüsü vakaları yeniden artışa geçmişken işgücü piyasasının hala düzlüğe çıkmamış olduğunu gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı haftalık işsizlik yardımı başvurusu raporu yine de daha fazla kişinin istihdam edildiğini ortaya koydu.

Eyaletlerin verdiği işsizlik maaşına başvurular 17 Temmuz'la sona eren haftada 51 bin artarak mevsim etkilerinden arındırılmış hesaplamalara göre 419 bine yükselerek Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Reuters haber ajansına konuşan ekonomistler, bu hafta için 350 bin başvuru yapılacağı öngörüsünde bulunmuştu.

California, Illinois, Kentucky, Michigan, Missouri ve Teksas’ta başvurular arttı. Bu eyaletlerin bazıları yeni Corona virüsü vakalarında artış görülen yerler.

Vakalardaki artış ekonomiyi tehdit ediyor

Ekonomistler işyerlerinin geniş ölçekli kapsanmasını beklemezken vakalardaki artış 2020 yılında pandemi nedeniyle Şubat ve Nisan ayları arasında iki aylık ciddi bir resesyon yaşayan ekonomi için risk oluşturmaya devam ediyor.

İşsizlik yardımı başvuruları 2020 yılının Nisan ayının başında 6 bin 149 milyon gibi rekor bir rakamdan şu anki seviyesine düştü. Ancak sağlıklı çalışma piyasası ile uyumlu görülen 200 bin-250 bin bandının hala üzerinde seyrediyor.

Mayıs ayında 583 bin yeni iş imkanının ardından Haziran ayında 850 bin yeni iş imkanı açıldı. İstihdam, 2020 yılının Şubat ayındaki zirvesinin 6 milyon 800 bin altında.

Devam eden başvurular düşüşte

İşsizlik başvurusu raporu, ilk kez işsizlik yardımı almasının ardından yardım almaya devam edenlerin sayısının 10 Temmuz’la biten haftada 29 bin azalarak 3 milyon 236 bine düştüğünü gösterdi. Devam eden başvurular Haziran ayının sonundan beri düşüşte. Gelecek haftanın verileri Temmuz ayında istihdam oranının görünümüne dair daha çok bilgi verecek.

En az 20 eyaletin Cumhuriyetçi valileri federal hükümetin kaynak sağladığı işsizlik programlarından çekildi. Eyaletlerin kararıyla duran bu yardımlar arasında haftada 300 dolarlık doğrudan çekler de vardı. İşyerleri bu yardımların işsiz Amerikalılar’ı evde kalmaya teşvik ettiği görüşünde.

Mayıs ayının sonunda 9 milyon 200 bin iş imkanı açılmışken resmen işsiz olanların sayısı da 9 milyon 500 bindi.

12 Haziran'da başlayan ve 31 Temmuz'a kadar sürecek olan federal yardımların erken sonlandırılmasının iş aramayı teşvik edip etmediğine dair veriler ise karışık. Ülkenin geri kalanında federal işsizlik yardımları 6 Eylül’de sona erecek.

Devam eden işsizlik yardımı başvuruları hem federal yardımları kesen hem de bu yardımları sürdüren bazı eyaletlerde azaldı, Teksas gibi federal yardımları erken kesen bazı eyaletlerde ise başvurularda artış oldu.

Temmuz ayı başında Haziran’a göre en az 1 milyon 263 daha az kişi tüm devlet programlarından işsizlik yardımı aldı. Bu programların hepsinden yararlananların toplam sayısı Temmuz başında 12 milyon 600 bindi.

