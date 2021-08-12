İşsizlik Yardımı Başvurularında Azalma Sürüyor

ABD’de Corona virüsünün ardından ekonomik iyileşme sürerken, işsizlik yardımı başvurusu yapan Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta da düşmeye devam etti.

Eyaletlere işsizlik yardımı için ilk kez başvuru yapanların sayısı 7 Ağustos’la başlayan haftada 12 bin düşerek mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlarla 375 bine indi. Önceki haftanın verilerinin gözden geçirilmesinin ardından ilk kez işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısının 2 bin kişi fazla olduğu anlaşıldı.

Başvurular hala pandemi öncesindeki 256 bin seviyesinin üzerinde seyretse de 2020 yılının Nisan ayında kayda geçen rekor 6 milyon 149 binin altına düşmüş durumda.

Delta varyantı nedeniyle artan Corona virüsü vaka sayısının eleman sıkıntısı yaşandığı bir dönemde istihdamdaki düzelmeyi tekrar olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. Haziran ayının sonunda ABD’de 10 milyon 100 bin istihdam açığı vardı. Aynı dönemde işsizlerin sayısı ise 8 milyon 700 bindi.

ilerine göre ilk haftanın ardından işsizlik yardımı almaya devam edenlerin sayısı 31 Temmuz’la başlayan haftada 114 bin düşerek 2 milyon 866 bine indi.

İstihdam piyasasında iyileşmenin zaman alması bekleniyor. Temmuz ayı sonunda tüm yardım programlarından yardım çeki alanların toplam sayısı 12 milyon 55 binde kaldı. Bu verilerde önceki haftaya göre değişiklik olmadı. 2020 yılının Mart ayından beri tüm yardım programlarından yardım alanların toplam sayısı en düşük seviyesine indi.

Aşılamaların artması ve devlet teşviklerinin mal ve hizmetlere yapılan harcamaları arttırmasıyla ekonomi ikinci çeyrekte ivme kazandı ve pandemi öncesi zirvesini de geçti.

Üretici fiyat endeksinde beklenmedik artış

Öte yandan Cuma günü açıklanan Çalışma Bakanlığı raporuna göre üretici fiyatları Haziran ayında beklenenden fazla arttı. Bu da enflasyonun bir süre daha yüksek seyredebileceğini gösterdi. Ekonomik iyileşmeyle gelen talep fazlası tedarik zincirlerini etkilemeye devam ediyor.

Temmuz ayı dahil son 12 ayda üretici fiyat endeksi yüzde 7,8 ile rekor düzeyde arttı.

Çarşamba günü yayınlanan verilere göre de tüketici fiyatlarındaki artış her ne kadar yıllık düzeyde son 13 yılın en yüksek seviyesinde olsa da enflasyon Temmuz ayında azaldı. Tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanırken enflasyon ise doruk noktasına çıktı.

Ekonomik iyileşmenin hızlı olması arz ve talep arasında dengesizliğe neden oldu.

