İşsizlik Yardımı Başvurularında Rekor Düşüş

İşsizlik yardımlarına başvuran Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta pandeminin başlamasından bu yana en düşük seviyesine indi. Bu durum toplu işten çıkarmaların azaldığını ve işverenlerin çalışanlarını kaybetmemeye çalıştığını gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı’nın raporuna göre geçen hafta işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı 6 bin azaldı ve böylece 290 bine düştü. Bu, pandeminin etkilerinin arttığı 14 Mart 2020’den bu yana işsizlik yardımına başvuran en düşük kişi sayısı. İşsizlik yardımı başvuruları genellikle toplu işten çıkarmalarla doğru orantılı artıyor. Bu sayı, Ocak ayından itibaren 900 binden düşerek 290 bin seviyesine indi.

İşsizlik yardımı başvuruları normale dönüşe işaret etse de istihdam piyasasının diğer unsurları henüz tam normale dönmedi. Şirketler ve işverenler rekor sayıda istihdam imkanı oluştursa da son iki ayda istihdam yavaşladı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın da aralarında olduğu yetkililer Eylül ayında okulların yeniden açılması ve çocuk bakımı sorununun azalmasıyla devletin işsizlik yardımlarının ülke genelinde süresinin dolması sonucu istihdamın daha hızlı artmasını umuyordu.

Eylül ayı beklenen istihdam rakamlarını getirmedi. Bazı uzmanlar pandemiden önce iş sahibi olup pandemiyle birlikte işlerini kaybedenlerin iş aramayı tamamen bırakmış olabileceği görüşünde.

FED yetkililerinden Christopher Waller, pandemi döneminde kaybolan 22 milyon istihdam alanının 2 milyonunun geri dönmeyebileceğini söyleyerek Covid-19’la birlikte emekliye ayrılmaların hızlandığını kaydetti.

Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü yayınladığı rapor, federal işsizlik ödeneği alanların sayısının istikrarlı olarak düştüğünü gösterdi. 2 Ekim’le başlayan haftada, toplamda 3 milyon 300 bin kişi işsizlik ödeneği aldı. Bu rakam bir önceki hafta 3 milyon 600 bindi.

Bundan bir yıl önce ise 24 milyon kişi işsizlik ödeneği alıyordu.

2020 yılının Mart ayında başlayan iki acil durum programının sona ermesinin ardından Eylül ayında yaklaşık 7 milyon kişi işsizlik ödeneğini kaybetti. Programlardan biri, geleneksel olarak işsizlik sigortası almaya uygun olmayan sözleşmeliler, proje bazlı çalışan geçici işçileri kapsarken diğeri altı aydan uzun süredir işsiz olan çalışanları kapsıyordu. Federal işsizlik yardımlarına ek olarak haftalık 300 dolarlık doğrudan ödemenin süresi de ülke genelinde 6 Eylül'de sona erdi.

