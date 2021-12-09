İşsizlik Yardımı Başvurularında Rekor Gerileme

ABD'de haftalık işsizlik yardımı başvuruları, 1969’dan bu yanaki en düşük seviyesine geriledi. İşgücü piyasasındaki sıkışıklık sürerken işverenler, eleman bulmakta hala zorlanıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın 9 Aralık’ta açıkladığı haftalık verilere göre 4 Aralık'ta sona eren haftada işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 43 bin azaldı. Mevsimsel düzenleme sonrasında geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 184 bin olarak kayda geçti.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, son haftada 215 bin kişinin işsizlik yardımı başvurusunda bulunacağını tahmin etmişti. ABD'de 2020 yılının Nisan ayı başında bir haftada 6 milyon 149 bin kişi işsizlik yardımı başvurusunda bulunmuştu.

ABD'de işsizlik yardımı başvuruları, kış aylarının gelişi ve havaların soğumasıyla artış gösterir. Ancak ekonomistler, bu mevsimsel seyrin işgücü piyasasındaki sıkışma nedeniyle geçerli olmayabileceği görüşünde.

Ekim ayı sonunda ABD'de çalışanlarla doldurulmayı bekleyen 11 milyon açık pozisyon bulunuyordu. Bu nedenle işverenler, elemanlarını kaybetmek istemiyor.

Citigroup'tan ekonomist Veronica Clark, "Mevsimsel modellere bağlı olarak artan dalgalanmalar, önümüzdeki haftalarda işsizlik yardımı başvurularına ilişkin verileri yorumlamayı zorlaştıracak" dedi.

İşsizlik yardımı başvurularına ilişkin verilerin, tüketici harcamaları ile imalat ve hizmet sektörü faaliyetleriyle ilgili bulgularla uyumlu olduğu gözleniyor. Veriler, Temmuz-Eylül ayları arasındaki üçüncü çeyrekteki yavaşlama sonrasında ekonominin dördüncü çeyrekte ivme kazandığına işaret ediyor.

Ancak Corona virüsünün yeni varyantı Omicron'un yayılması, ekonomik görünüm açısından bir risk oluşturuyor. Yeni varyantın etkisine ilişkin bilgiler az olsa da işe alımların ve bazı hizmetlere olan talebin azalması bekleniyor.

Omicron'dan önceki varyant Delta'nın hızla yayılması, üçüncü çeyrekte bir yıldan uzun süre sonra en yavaş ekonomik büyümeye neden olmuştu.

ABD hükümeri geçen haftaki açıklamasında, Kasım ayında işsizlik oranının son

21 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 4,2 olduğunu bildirmişti. Öte yandan tarım dışı istihdam geçen Aralık ayından bu yana en düşük seviyede genişlemiş ve sadece 210 bin kişi işe başlamıştı.

