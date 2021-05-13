İşsizlik Yardımına Başvurular Pandeminin En Düşük Seviyesinde

Amerika’da işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı geçen hafta 473 bin kişi ile Corona virüsü pandemisi boyunca en düşük seviyeye indi. Bu durum işverenlerin istihdam kısıntısını azalttıklarına, tüketicilerin harcamaları arttırdığına ve işyerlerinin yeniden açıldığına işaret ediyor.

Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayınlanan rapora göre geçen hafta 507 bin kişi işsizlik yardımı başvurusu yapmıştı. Bu hafta başvurular 34 bin kişi azaldı. ABD’de haftalık işsizlik yardımı başvuruları Ocak ayında 900 bin seviyesindeydi. Salgın dönemindeki işten çıkarmaların ardından şu anda işverenler açık pozisyonlar için eleman bulmakta zorlanıyor.

Bu dönemde istihdamın yükselmesi, aşılamaların artması ve ekonomik büyümenin hızlanmasıyla tüketicilerin kendine güveni ve nakit birikimi arttı. Ekonomik teşvik paketi altında yapılan nakityardımlarının da bunda etkisi olduğu sanılıyor.

İşyerleri açılmanın hızına yetişmekte zorlanıyor

Son günlerde alışveriş yapan, seyahat eden, dışarıda yemek yiyen ve eğlence merkezlerini dolduran Amerikalılar’ın sayısı arttı. Ancak birçok işyeri açılmanın hızına yetişmekte ve açık pozisyonları umdukları hızda doldurmakta zorlanıyor.