İşsizlik Yardımına Başvurular Pandeminin En Düşük Seviyesinde

Amerika’da işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı geçen hafta 473 bin kişi ile Corona virüsü pandemisi boyunca en düşük seviyeye indi. Bu durum işverenlerin istihdam kısıntısını azalttıklarına, tüketicilerin harcamaları arttırdığına ve işyerlerinin yeniden açıldığına işaret ediyor.
Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayınlanan rapora göre geçen hafta 507 bin kişi işsizlik yardımı başvurusu yapmıştı. Bu hafta başvurular 34 bin kişi azaldı. ABD’de haftalık işsizlik yardımı başvuruları Ocak ayında 900 bin seviyesindeydi. Salgın dönemindeki işten çıkarmaların ardından şu anda işverenler açık pozisyonlar için eleman bulmakta zorlanıyor.
Bu dönemde istihdamın yükselmesi, aşılamaların artması ve ekonomik büyümenin hızlanmasıyla tüketicilerin kendine güveni ve nakit birikimi arttı. Ekonomik teşvik paketi altında yapılan nakityardımlarının da bunda etkisi olduğu sanılıyor.
İşyerleri açılmanın hızına yetişmekte zorlanıyor
Son günlerde alışveriş yapan, seyahat eden, dışarıda yemek yiyen ve eğlence merkezlerini dolduran Amerikalılar’ın sayısı arttı. Ancak birçok işyeri açılmanın hızına yetişmekte ve açık pozisyonları umdukları hızda doldurmakta zorlanıyor.
Nisan ayında istihdam artışı 266 bin ile beklentilerin altında kaldı. Bu durum salgın öncesindeki istihdam rakamlarına dönmenin beklenenden uzun zaman alabileceği kaygısına neden oldu.
Çalışma Bakanlığı’nın haftalık işsizlik yardımı raporuna göre toplamda yaklaşık 16 milyon 900 bin kişi 24 Nisan haftasında işsizlik yardımı aldı. Bir önceki hafta bu rakam 16 milyon 200 bindi. Artış en çok California ve Michigan’da görüldü. Her iki eyalette 600 binden fazla kişi sözleşmeli çalışanlar için federal işsizlik yardımı programına katıldı.
Hizmet sektöründe pandemi kaygısı devam ediyor
İşsiz çok sayıda kişinin işlerine geri dönmekten çekinmelerinin çeşitli nedenleri var. Devlet tarafından yapılan anketlere göre bazıları restoran, otel ya da hizmet sektöründeki diğer işlerin Corona virüsüne yakalanmalarına neden olmasından endişe ediyor.Öte yandan çocukların okullarının haftanın bazı günleri online devam etmesi nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan annelerin durumu da çok fazla değişmedi.
Haftada 300 dolarlık federal işsizlik yardımının da bazılarının iş arama isteğini azalttığı sanılıyor. Bank of America uzmanlarına göre şu an işsiz olan ve son işinde yılda 32 bin dolardan az kazananlar için federal işsizlik yardımları ile eyalet işsizlik yardımının toplamı yaklaşık olarak çalıştıkları dönemde kazandıkları paraya denk geliyor.
Başkan Joe Biden, Mart ayında kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketine haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımını eklemesinin geçen ay istihdam oranının beklentilerin altında kalmasının sorumlusu olduğunu kabul etmiyor. Ancak Biden Çalışma Bakanlığı’ndan eyaletlerle birlikte çalışarak işsizlik yardımı alanların iş aradıklarından ve teklif edilen pozisyonları kabul ettiklerinden emin olmalarını istedi. İşsizlik yardımı Corona virüsü salgını döneminde işyerlerinin çoğu kapalı ve istihdam imkanı az olduğu için iş arama kuralına bağlanmamıştı.
Biden, ‘‘İşsizlik yardımı alanlar uygun bir iş teklif edildiğinde bu işi kabul etmek zorunda yoksa işsizlik yardımını kaybederler’’ dedi.