"İşsizlikle mücadelenin yolu tekstilden geçiyor"

"Ülkemizde tekstil ve pamuk sektörü, yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 17 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren büyük bir sektör. Bu sektör, daha çok büyüme potansiyeline sahip. Belirlenecek kapsamlı politikalarla dünya markası çıkartıp ihracatımızı artırabiliriz. İhracatın yanında işsizlikle mücadelenin yolunun da tekstilden geçtiğini düşünüyoruz. Özellikle genç ve kadın işsizliğini tekstil ve hazır giyim sektörüne yapılacak yeni yatırımlarla çözebiliriz."

Kaliteli üretim ve işçilikle tekstilde dünyaca ünlü birçok markanın ürettim üssü olan Türkiye'nin kendi markalarını çıkartmakta zorlandığını vurgulayan Ay, markalaşmanın sektörde ihracat ve istihdama önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün gerek istihdam gerekse ihracat bakımından Türkiye'nin önemli sektörleri arasında yer aldığını belirterek, iplik, dokuma ve hazır giyimden oluşan bu sektörün en büyük eksikliğinin markalaşma olduğunu söyledi.

ÖZCAN YILDIRIM - Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Belirlenecek kapsamlı politikalarla dünya markası çıkartıp, ihracatımızı artırabiliriz. İhracatın yanında işsizlikle mücadelenin yolunun da tekstilden geçtiğini düşünüyoruz. Özellikle genç ve kadın işsizliğini tekstil ve hazır giyim sektörüne yapılacak yeni yatırımlarla çözebiliriz." dedi.

- "Sektörün gücünün ve öneminin farkındayız"

Ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen hazır giyim sektörünün üretim potansiyel ve temposunu koruduğunu belirten Ay, döviz kurlarındaki yükselişin ithalat ağırlıklı üretim yapan sektörü çok etkilemediğini söyledi.

Geçen yıl ağustos ayında özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yaşanan işten çıkarmalara rağmen sektörün istihdam gücünü koruduğunu aktaran Ay, şöyle konuştu:

"Birçok sektöre kıyasla tekstil sektörü istihdam yapısını muhafaza ediyor. Tabii markaların kendi iç üretimlerini tercih etmeleri nedeniyle fason üretim yapan atölyelerde işten çıkartmalar dönem dönem yaşanıyor. Bunlar şu an tehlike boyutunda değil. Biz 30 bin işçiyi temsil eden önemli bir sendika olarak sektörün gücünün ve öneminin farkındayız. Döviz kuru biraz daha otursa seçimin etkisi geçse ve siyaset normalleşse dünyada marka olan Türk tekstil sektörü, pastadan hak ettiği payı alacaktır. Bu da daha çok kişiye iş, daha fazla ihracatı beraberinde getirecektir."

