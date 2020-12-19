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ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor

19.12.2020 17:33 | Son Güncelleme:
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ISS'teki deliğin yeri bulunamıyor

ISS'te aylardan bu yana yeri tespit edilemeyen bir delik, Zvezda modülünde oksijen ve basınç kaybına neden oluyor.

Roskosmos'tan yapılan açıklamada, mürettebat için bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rusya'ya ait "Zvezda" (Yıldız) modülünde bir delik olduğu ve buradan hava sızdığı bildirildi. Rus resmi haber ajansı TASS‘ın, ISS ile yaptığı görüşme sonrası aktardığı bilgilere göre, oluşan delikten dolayı modül içinde oksijen miktarı giderek azalıyor. ISS'te şu an görev yapan Kozmonot Sergey Rişkov, ağustos ayından bu yana hava sızdıran ve modülün içinde basınç kaybına neden olan deliğin yerini henüz tespit edemediklerini bildirdi.

ISS mürettebatı geçen ekim ayında Zvezda modülüne geçiş bölümünde 4,5 santimetre büyüklüğünde, sebebi henüz bilinmeyen bir delik bulmuş ve bunu kapatmıştı. Ancak modül içinde oksijen kaybının ve basıncın düşmeye devam etmesi en az bir delik daha olduğuna işaret ediyor.

Mürettebat için bir tehlike yok

TASS'ın haberine göre yetkililer, deliğin bulunamaması durumunda hava sızıntısı olan modülü, Uzay Üssü'nün diğer bölümlerine kapatacak. Ancak böyle bir durumun, ISS'teki çalışmaları olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Rus Uzay Ajansı Roskosmos, şu an için ISS mürettebatı açısından bir tehlike bulunmadığını bildirdi.

Bazı bölümleri 20 yıldan eski olan ISS'te sık sık arızalar yaşanıyor. Son olarak üssün elektrik sisteminde ve tuvaletlerinde sorun yaşanmıştı. Dünyadan 400 kilometre uzakta, uzay boşluğunda bulunan ISS'te şu an dördü ABD'li, ikisi Rus, biri de Japon olmak üzere yedi kozmonot ve astronot görev yapıyor.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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