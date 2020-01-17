HABER
  4. İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı 

İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:24 | Son Güncelleme

Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı 

Edinilen bilgiye göre, Tayland'ın THAİ Havayolları'nın TG-920 sefer sayılı Airbus A380 tipi Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan uçağı, İstanbul hava sahası üzerinde iken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş gerçekleştirebileceği kapasiteye sahip tek meydan olan İstanbul Havalimanı'na iniş için izin istedi. Uçak saat 05.30' da havalimanına iniş yaptı. Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İstanbul Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçağın iniş yaptığı ve hizmet verildiği öğrenildi.

İstabul Havalimanı'na A380 tipi uçak acil iniş yaptı

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Turizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştıTurizmde sömestir heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştı
Trafik cinayetinde tahliye olan sanık: Tartışma çıkarsa uzaklaşınTrafik cinayetinde tahliye olan sanık: Tartışma çıkarsa uzaklaşın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı acil iniş

En Çok Okunan Haberler

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

19 yaşındaki genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'da deprem!

Son dakika! Serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi

Serbest bırakılan AA çalışanı Türkiye'ye geldi

Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Adana merkezli 5 ilde operasyon! Gözaltılar var

Şafak vakti düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Meclis'te kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis'te kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.