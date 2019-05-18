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ISTAF üyeleri iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:18 | Son Güncelleme

ISTAF üyeleri iftarda buluştu

İSTANBUL - (AA) - Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanat Vakfı üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bayrampaşa'da bir otelde gerçekleştirilen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlik, sema gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi ile devam etti.

Vakıf Başkanı Yakup Yılmaz, yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi atmosferinde üyelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu aziz vatanın topraklarına birlikte dikmiş olduğumuz bir çınar misali vakfımız her geçen gün biraz daha büyümekte ve güçlenmektedir. İstanbul'un 21 ilçesinde teşkilatlanmamızı tamamladık ve yurt dışı temsilciliklerimizi de oluşturmaya başladık. Vakıf olarak birçok kültürel ve sosyal projelere imza attık ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye çalışıyoruz."

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