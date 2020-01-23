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İSTAHED'in aşı sitesi, DSÖ Aşı Güvenliği Ağına kabul edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

İSTAHED'in aşı sitesi, DSÖ Aşı Güvenliği Ağına kabul edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği, (İSTAHED) hazırladığı www.asinedir.com ile Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Aşı Güvenliği Ağına (Vaccine Safety Net) kabul edildi.

İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, açıklamasında, son yıllarda sayısı hızla artan aşı karşıtlarının iddialarına, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bilgilerle yanıtların verildiği www.asinedir.com'un dernek tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Sitenin, DSÖ tarafından incelenerek 17 Ocak 2020 itibarıyla örgütün ilgili listesinde ve haritasında çok sayıda kuruluş ve üniversiteyle yer aldığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye bu ağda Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Aşı/Bağışıklama ve Güvenliği Bilgilendirme sitesi ile temsil ediliyordu. Bu değerli çalışma ile ülkemizden ağa katılan ilk sivil toplum örgütü unvanını da bir aile hekimliği derneği olarak İSTAHED almış oldu. Halkımızı aşı konusunda hiç bir temeli olmayan hurafeler ve yalanlarla korkutarak, kendi ticari kazançlarını insanımızın sağlığından üstün gören ve artık ciddi bir halk sağlığı sorunu olan aşı karşıtı söylemlerin sahiplerine yanıtımızı en üst perdeden vermiş olduk."

- "Aşılama çocuklarımızın sağlığı için bir haktır"

İSTAHED Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir de Türkiye'de aşılama programının yıllardır başarılı şekilde yürütüldüğünü, aile hekimliği sistemine geçilmesiyle aşılama hizmetinin aile hekimleri tarafından benimsendiğini ve hasta-hekim arasındaki kuvvetli güven bağını pekiştirdiğini belirtti.

Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı karşıtı söylemlerin artığına ve halk sağlığına zarar verecek düzeye geldiğine değinen Özdemir, Nisan 2019'da kurulan "asinedir.com"da aşıyla önlenebilir hastalıklar, bu hastalıklardan korunmak için aşılamanın önemi ve aşıların ne kadar güvenli halk sağlığı uygulaması olduğunun bilimsel verilerle, uzmanlar tarafından sunulan videolarla, kongre ve sempozyumlardan sunumlarla ve sosyal medya etkinlikleriyle sağlık personeline ve halka duyurulduğunu anlattı.

İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melisa Menemencioğlu ise DSÖ tarafından kurulan ağda 36 ülkeden 80 internet sitesi bulunduğuna işaret etti.

Aile hekimlerinin, görev ve sorumlulukları doğrultusunda aşı ve aşılamaya hak ettiği değeri vermeye devam edeceğini vurgulayan Menemencioğlu, şunları kaydetti:

"Halkımızı kamuoyunda yer alan kulaktan dolma, hiç bir bilimsel dayanağı olmayan, çocuklar ve halkımızın sağlığını tehdit eden asılsız iddialardan koruyarak tüm dünyada sağlık konusunda otorite konumunda bulunan köklü kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aşılama çocuklarımızın sağlığı için bir haktır. Onları bu haklarından mahrum etmeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
aşı Aşı Güvenliği Ağı Dünya Sağlık Örgütü İSTAHED

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