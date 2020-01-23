İSTAHED'in aşı sitesi, DSÖ Aşı Güvenliği Ağına kabul edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği, (İSTAHED) hazırladığı www.asinedir.com ile Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Aşı Güvenliği Ağına (Vaccine Safety Net) kabul edildi.

İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, açıklamasında, son yıllarda sayısı hızla artan aşı karşıtlarının iddialarına, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bilgilerle yanıtların verildiği www.asinedir.com'un dernek tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Sitenin, DSÖ tarafından incelenerek 17 Ocak 2020 itibarıyla örgütün ilgili listesinde ve haritasında çok sayıda kuruluş ve üniversiteyle yer aldığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye bu ağda Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Aşı/Bağışıklama ve Güvenliği Bilgilendirme sitesi ile temsil ediliyordu. Bu değerli çalışma ile ülkemizden ağa katılan ilk sivil toplum örgütü unvanını da bir aile hekimliği derneği olarak İSTAHED almış oldu. Halkımızı aşı konusunda hiç bir temeli olmayan hurafeler ve yalanlarla korkutarak, kendi ticari kazançlarını insanımızın sağlığından üstün gören ve artık ciddi bir halk sağlığı sorunu olan aşı karşıtı söylemlerin sahiplerine yanıtımızı en üst perdeden vermiş olduk."