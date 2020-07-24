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İştahlar yine kabardı: Android 11'in ismi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Android 11'in adını Android çatısı altında çalışan mühendis Dave Burke açıkladı. Dave Burke, Android R kod adlı Android 11'in Red Velvet Cake adına sahip olduğunu söyledi. Ancak bu ismin değişme ihtimali var.

İştahlar yine kabardı: Android 11'in ismi açıklandı!

Google Android sürümlerini bir tatlı ile isimlendiriyor. Daha önce Android 4.1 Jelly Bean, Android 5.0 Lollipop ve Android KitKat ile karşımıza çıkan Google, Android Q'ya ise herhangi bir tatlı ismi vermedi. Google bu kararı ile birlikte hem iştahları kapattı hem de kendi geleneğini bozdu. Fakat Android mühendislerinden Dave Burke'un açıklamalarına göre Google, Android 11 ile geleneğine en azından şirket içinde geri dönüldü.

İŞTE ANDROİD 11'İN İSMİ

Android için çalışan mühendis Dave Burke, bir röportajında Android 11'in adını açıkladı. Dave Burke'a göre Android 11 ya da diğer adıyla Android R, Android Red Velvet Cake adıyla gelecek. Hatta Burke'un açıklamalarına göre Android mühendisleri, Android 11 Red Velvet Cake'i Android RVC olarak kısaltıp, telaffuz etmeye bile başladı. Fakat Dave Burke'un açıklamalarında üzücü bir detay var.

Android 11 Red Velvet Cake

ANDROİD 11 RED VELVET CAKE İSMİ BİZİM İÇİN YOK

Dave Burke, Android 11 Red Velvet Cake'in sadece şirket içinde kullanılacağını, Google'ın Android 11 sürümünü Red Velvet Cake olarak adlandırmayacağını söylüyor. Yani Android 11, yine Android 11 adıyla bizlerle buluşacak. Android mühendisleri ise ona Android 11 Red Velvet Cake demeye devam edecek. Ne olursa olsun, Red Velvet Cake yine de lezzetli görünüyor ve iştahları cidden kabartıyor o ayrı.

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