'Istakoz' paylaşımının ardından AK Partili Şebnem Bursalı yine gündemde! O paylaşımı tepki çekti: 'Başardınız arkadaşlar'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım tepki çekti. Bursalı, paylaşımında "AK Parti’mizin kadın vekilleri olarak gururumuz Oxford’lu Rümeysa kardeşimizin İşletme Yüksek Lisansı mezuniyetini hayırladık" dedi.

"BAŞARDINIZ ARKADAŞLAR"

Bursalı'nın paylaşımına AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Çek, isyan etti. Çek "Bu paylaşımlarla maksat -şu ekonomik koşullarda- milleti dürtmek, incitmekse, pis fakirler muhabbetiyse eğer? Başardınız arkadaşlar ama keşke daha fazla zorlamadan dağılsanız? Anladık yoksa biz, tamam: İstakozcu Şebnem, Oxfordlu Rumeysa, Rolexli Bahadır.. Tamam, Tebrikler" ifadelerini kullandı.

MONACO'DA ISTAKOZLU PAYLAŞIM

Bursalı son olarak yaptığı ıstakozlu paylaşımla gündem olmuştu. Bursalı, Monaco'da yediği ıstakozu sosyal medyadan paylaşmış ve bu da tepkileri beraberinde getirmişti.