‘Istakoz Skandalı’ Fransız Bakanı Koltuğundan Etti

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy ve eşinin Meclis Başkanlığı döneminde devlet kesesinden yürüttükleri şaşalı hayatı ülkede skandal yarattı. Devlet bütçesinden yaptığı harcamalarla bir haftadır ülke gündemine oturan Çevre Bakanı ve eşinin, ıstakoz ve pahalı şaraplarla verdiği şahsi akşam yemeklerine, resmi araç, sosyal konut ve vergi skandalları da eklenince, Bakan De Rugy, sonunda istifa etmek zorunda kaldı. Hükümet deviren skandalları su yüzüne çıkarmakla ünlü Mediapart haber sitesi tarafından, François de Rugy ve eşi Severine de Rugy’nin, 2017-2018 yılları arasında verdiği 10 pahalı şahsi akşam yemeğini devlete ödettiği ortaya çıktı. Haberde, Rugy’nin şişesi 500 Euro olan şarapları ya da pahalı dev ıstakozları Meclis bütçesinden ödettiği belirtiliyor. Üstelik bu yemekler için Meclis mutfağı ve çalışanlarının kullanıldığı vurgulanıyor. Ouest France gazetesi ise, Meclis Başkanı’nın bu akşam yemeklerini lobi temsilcilerine verdiğini iddia etti. Bakandan "iş yemekleri" açıklaması

Medipart’ın iddialarını yanıtlayan Bakan de Rugy, iddiaları reddederek, sözkonusu yemeklerin özel yemekler değil "iş yemekleri" olduğunu söyledi. De Rugy, "Bir Meclis başkanının, şirket patronları, akademisyenler ya da kültür insanları ile resmi olmayan bir ortamda da karşılaşması doğaldır. Kendimi ve eşimi savunacağım. Çünkü bize saldırmalarını kabul etmiyorum. Ne eşimin ne de benim, hiçbir hatamız olmadı" sözleriyle kendini savundu. Bakan Rugy hakkındaki iddiaları yayınlamaya devam eden Mediapart sitesi, bir hafta boyunca, yeni skandallarla aralıksız bombaladı. Rugy’nin 20 yıldır yoksullara ayrılması gereken bir sosyal konutu oturmadığı halde kullandığını, Meclis'ten kendisine tahsis edilen lojmanı 65 bin Euro karşılığında restore ettiğini, eşinin çocuklarının kalabilmesi için lojmanı büyüttüğünü, 2015 yılında tek kuruş vergi ödemediğini, eşinin ve çocuklarının kullanabilmesi için özel şoför sayısını 3'e çıkardığını belgeledi. Muhalefet partileri iddiaların artarak devam etmesi üzerine Çevre Bakanı’nın istifasını istedi. Yeni iddiaların ardından BFM TV haber kanalından yanıt veren Bakan de Rugy ise, Başbakan Edouard Philippe ile görüştükten sonra istifa etmeyeceğini, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Edouard Philippe’in tam desteğinin arkasında olduğunu açıkladı.

Lüks akşam yemekleri iddiasını da yanıtlayan de Rugy, "Istakoz, istiridye hiç sevmem. Havyardan nefret ederim. Hele şampanya, bana baş ağrısı verir. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Ama Başkan olarak akşam yemekleri verdim ve bunu da kabul ediyorum. Umarım bu gelenek devam eder" diye konuştu. Politikacı imajını zayıflattı Aylar süren Sarı Yelekliler isyanı ile çalkalanan Fransa’da politikacı imajı hayli yıprandı. Çevre Bakanı hakkındaki son iddialar muhalefetin sert tepkisine yol açtı. İktidara mensup milletvekilleri ise resmi açıklamalarında Bakan de Rugy’nin arkasında durduklarını açıklıyor. Ancak, Bakan ve eşinin, lüks şarap şişeleri ve ıstakoz görüntülerinin yer aldığı akşam yemeği fotoğrafları onları da zor durumda bıraktı. İktidara mensup bazı milletvekilleri, bu fotoğrafların halkta yaratacağı etkiden ve politikacı imajını zedelemesinden endişe duyduklarını dile getirdi. LAREM milletvekili ve iktidar partisinin Paris Belediye Başkan adayı, eski hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux, "Bu skandal politikacılar hakkında korkunç bir görüntü veriyor. Elbette görüntüler hoş değil, elbette halktan fedakarlık isterken bu imajların öne çıkması doğru değil. Devletin her kademesinde örnek olunması gerekir" dedi.

Medipart haberi sitesi, son olarak Bakan Rugy hakkında yeni iddiaları açıklayacağını duyurunca, Bakan de Rugy'ye istifa etmekten başka seçenek kalmadı. Yeşiller ve Sosyalist Parti'de politika yaptıktan sonra, Cumhurbaşkanı Macron'un hareketine katılande de Rugy, istifasını Macron'a sundu. Elysee Sarayı'ndan jet hızla Macron'un istifayı kabul ettiği açıklandı. De Rugy istifa gerekçesini, "İddialar karşısında kendisini yargı önünde daha güçlü savunmak için" sözleriyle açıklarken, Medipart haber sitesi aleyhinde yalan haber yazdıkları' iddiasıyla dava açacağını da duyurdu. Macron'un tartışmalı atamaları Cumhurbaşkanı Macron'un Meclis Başkanı ve hükümetin 3'üncü önemli bakanlığı olan Çevre Bakanlığı'na getirdiği ismin yolsuzluklarla devlet kesesinden lüks bir hayat sürmesine ilişkin iddialar Macron'un imajını daha da zayıflattı. Koruması Alexandre Benalla ile ilgili yolsuzluk iddiaları ve Avrupa Parlementosu'nda liberal grubun başına getirmek istediği Nathalie Loiseau'nun AB'yi şok eden açıklamalarının ardından gelen üçüncü büyük skandal, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere hazırlanan iktidar partisini de zora soktu.